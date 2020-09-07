النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا.. "بلدي الرياض" يدشن المرحلة الثانية لجولاته الميدانية بنطاق البلديات الفرعية

للوقوف على شكاوى المواطنين وحلها ومراجعة ملاحظات الجولات الماضية

أقر المجلس البلدي بالرياض، في جلسته الدورية التاسعة والستين، تدشين المرحلة الثانية من برنامج الجولات الميدانية للمجلس في نطاق البلديات الفرعية؛ بهدف مراجعة الملاحظات المرصودة في الجولات الماضية ونتائجها، إضافة إلى الوقوف على أبرز الشكاوى والملاحظات الجديدة الواردة من المواطنين.

وستنطلق أولى الجولات الميدانية للمجلس البلدي، في نطاق بلدية الشفا يوم غد الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ، بمشاركة وكلاء أمانة منطقة الرياض ومديري إداراتها، وممثلين لعدد من الجهات التنظيمية والخدمية؛ أبرزها (الهيئة الملكية بالرياض، وشركة الكهرباء السعودية، وشركة المياه الوطنية، ووزارة النقل، ومرور منطقة الرياض).

وأكد رئيس المجلس خالد العريدي، أن هذه المرحلة تأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين المجلس البلدي وأمانة الرياض، التي تحرص على معالجة ملاحظات الموطنين والتجاوب الفاعل معها، وفق التنسيق والتكامل الذي يسعى له المجلس وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ معربًا عن تفاؤل أعضاء المجلس بنجاح المرحلة الثانية من الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية، متطلعين إلى تحقيق مزيد من المعالجات للملاحظات في ظل التنسيق والتعاون بين المجلس وأمانة الرياض، وكذلك شركائنا من الجهات الخدمية ذات العلاقة.

ويستقبل المجلس البلدي بالرياض ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية في بلدية الشفا، عبر الوسائل التالية: البريد الإلكتروني rmcinform@rmc.gov.sa، أو الموقع الإلكتروني https://rmc.alriyadh.gov.sa/Site/Feedback.aspx، أو عبر زيارة الحساب الرسمي للمجلس البلدي بالرياض على تويتر https://twitter.com/Riyadh_Rmc.

المجلس البلدي بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غدًا.. "بلدي الرياض" يدشن المرحلة الثانية لجولاته الميدانية بنطاق البلديات الفرعية
سبق

أقر المجلس البلدي بالرياض، في جلسته الدورية التاسعة والستين، تدشين المرحلة الثانية من برنامج الجولات الميدانية للمجلس في نطاق البلديات الفرعية؛ بهدف مراجعة الملاحظات المرصودة في الجولات الماضية ونتائجها، إضافة إلى الوقوف على أبرز الشكاوى والملاحظات الجديدة الواردة من المواطنين.

وستنطلق أولى الجولات الميدانية للمجلس البلدي، في نطاق بلدية الشفا يوم غد الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ، بمشاركة وكلاء أمانة منطقة الرياض ومديري إداراتها، وممثلين لعدد من الجهات التنظيمية والخدمية؛ أبرزها (الهيئة الملكية بالرياض، وشركة الكهرباء السعودية، وشركة المياه الوطنية، ووزارة النقل، ومرور منطقة الرياض).

وأكد رئيس المجلس خالد العريدي، أن هذه المرحلة تأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين المجلس البلدي وأمانة الرياض، التي تحرص على معالجة ملاحظات الموطنين والتجاوب الفاعل معها، وفق التنسيق والتكامل الذي يسعى له المجلس وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ معربًا عن تفاؤل أعضاء المجلس بنجاح المرحلة الثانية من الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية، متطلعين إلى تحقيق مزيد من المعالجات للملاحظات في ظل التنسيق والتعاون بين المجلس وأمانة الرياض، وكذلك شركائنا من الجهات الخدمية ذات العلاقة.

ويستقبل المجلس البلدي بالرياض ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية في بلدية الشفا، عبر الوسائل التالية: البريد الإلكتروني rmcinform@rmc.gov.sa، أو الموقع الإلكتروني https://rmc.alriyadh.gov.sa/Site/Feedback.aspx، أو عبر زيارة الحساب الرسمي للمجلس البلدي بالرياض على تويتر https://twitter.com/Riyadh_Rmc.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:18 AM

غدًا.. "بلدي الرياض" يدشن المرحلة الثانية لجولاته الميدانية بنطاق البلديات الفرعية

للوقوف على شكاوى المواطنين وحلها ومراجعة ملاحظات الجولات الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
925

أقر المجلس البلدي بالرياض، في جلسته الدورية التاسعة والستين، تدشين المرحلة الثانية من برنامج الجولات الميدانية للمجلس في نطاق البلديات الفرعية؛ بهدف مراجعة الملاحظات المرصودة في الجولات الماضية ونتائجها، إضافة إلى الوقوف على أبرز الشكاوى والملاحظات الجديدة الواردة من المواطنين.

وستنطلق أولى الجولات الميدانية للمجلس البلدي، في نطاق بلدية الشفا يوم غد الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ، بمشاركة وكلاء أمانة منطقة الرياض ومديري إداراتها، وممثلين لعدد من الجهات التنظيمية والخدمية؛ أبرزها (الهيئة الملكية بالرياض، وشركة الكهرباء السعودية، وشركة المياه الوطنية، ووزارة النقل، ومرور منطقة الرياض).

وأكد رئيس المجلس خالد العريدي، أن هذه المرحلة تأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين المجلس البلدي وأمانة الرياض، التي تحرص على معالجة ملاحظات الموطنين والتجاوب الفاعل معها، وفق التنسيق والتكامل الذي يسعى له المجلس وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف؛ معربًا عن تفاؤل أعضاء المجلس بنجاح المرحلة الثانية من الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية، متطلعين إلى تحقيق مزيد من المعالجات للملاحظات في ظل التنسيق والتعاون بين المجلس وأمانة الرياض، وكذلك شركائنا من الجهات الخدمية ذات العلاقة.

ويستقبل المجلس البلدي بالرياض ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات البلدية في بلدية الشفا، عبر الوسائل التالية: البريد الإلكتروني rmcinform@rmc.gov.sa، أو الموقع الإلكتروني https://rmc.alriyadh.gov.sa/Site/Feedback.aspx، أو عبر زيارة الحساب الرسمي للمجلس البلدي بالرياض على تويتر https://twitter.com/Riyadh_Rmc.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,722
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,269
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,334

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة