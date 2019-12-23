النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. سمكة تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك

اكتشفتها بعثة علمية أمريكية

اكتشفت مجموعة من العلماء، سمكةً نادرةً تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك؛ وذلك خلال رحلة بحثية استغرقت عامًا؛ من أجل اكتشاف الحياة في أعماق البحار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كانت بعثة أمريكية من علماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا"، تُواصل أبحاثها واكتشافاتها في خليج المكسيك، حين عثرت على هذه السمكة الغريبة على عمق حوالى 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط؛ وذلك بالقرب من جزيرة " Dry Tortugas"، ويمكن للسمكة أن تستخدم زعانفها كأنها أقدام تتحرك عليها، ويظهر ذلك في تحور واضح للزعانف الخلفية خاصة.

أطلق العلماء على السمكة اسم "Schaefer's anglerfish"، ويمكن أن تنمو حتى 1.5 متر، ويصل وزنها حتى 50 كيلوجرامًا.

والتقطت البعثة شريط فيديو للسمكة وظهر فيه واضحًا التحوُّر في زعانفها الخلفية لتتمكن من الوقوف عليهما؛ خاصة على الصخور.

ولهذه السمكة جلد كثيف ولامع بنمط مرقش متميز يسمح لها بالاندماج في محيطها الغامض في أعماق البحار؛ فهي تتلون بلون البيئة.

والغريب أن هذه السمكة تتغذى على أسماك وحيوانات بحرية أكبر منها، وقد تصل إلى ضِعف حجمها تقريبًا.

وحسب تقرير وكالة "نوا"، كشفت البعثة العلمية، أن هذه المنطقة تُعد بيئة ضخمة تضم العديد من أشكال الحياة التي لا نعرف عنها الكثير.

سمكة خليج المكسيك أعماق البحار

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. سمكة تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك
سبق

اكتشفت مجموعة من العلماء، سمكةً نادرةً تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك؛ وذلك خلال رحلة بحثية استغرقت عامًا؛ من أجل اكتشاف الحياة في أعماق البحار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كانت بعثة أمريكية من علماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا"، تُواصل أبحاثها واكتشافاتها في خليج المكسيك، حين عثرت على هذه السمكة الغريبة على عمق حوالى 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط؛ وذلك بالقرب من جزيرة " Dry Tortugas"، ويمكن للسمكة أن تستخدم زعانفها كأنها أقدام تتحرك عليها، ويظهر ذلك في تحور واضح للزعانف الخلفية خاصة.

أطلق العلماء على السمكة اسم "Schaefer's anglerfish"، ويمكن أن تنمو حتى 1.5 متر، ويصل وزنها حتى 50 كيلوجرامًا.

والتقطت البعثة شريط فيديو للسمكة وظهر فيه واضحًا التحوُّر في زعانفها الخلفية لتتمكن من الوقوف عليهما؛ خاصة على الصخور.

ولهذه السمكة جلد كثيف ولامع بنمط مرقش متميز يسمح لها بالاندماج في محيطها الغامض في أعماق البحار؛ فهي تتلون بلون البيئة.

والغريب أن هذه السمكة تتغذى على أسماك وحيوانات بحرية أكبر منها، وقد تصل إلى ضِعف حجمها تقريبًا.

وحسب تقرير وكالة "نوا"، كشفت البعثة العلمية، أن هذه المنطقة تُعد بيئة ضخمة تضم العديد من أشكال الحياة التي لا نعرف عنها الكثير.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:46 AM

بالفيديو.. سمكة تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك

اكتشفتها بعثة علمية أمريكية

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
4,608

اكتشفت مجموعة من العلماء، سمكةً نادرةً تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك؛ وذلك خلال رحلة بحثية استغرقت عامًا؛ من أجل اكتشاف الحياة في أعماق البحار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كانت بعثة أمريكية من علماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا"، تُواصل أبحاثها واكتشافاتها في خليج المكسيك، حين عثرت على هذه السمكة الغريبة على عمق حوالى 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط؛ وذلك بالقرب من جزيرة " Dry Tortugas"، ويمكن للسمكة أن تستخدم زعانفها كأنها أقدام تتحرك عليها، ويظهر ذلك في تحور واضح للزعانف الخلفية خاصة.

أطلق العلماء على السمكة اسم "Schaefer's anglerfish"، ويمكن أن تنمو حتى 1.5 متر، ويصل وزنها حتى 50 كيلوجرامًا.

والتقطت البعثة شريط فيديو للسمكة وظهر فيه واضحًا التحوُّر في زعانفها الخلفية لتتمكن من الوقوف عليهما؛ خاصة على الصخور.

ولهذه السمكة جلد كثيف ولامع بنمط مرقش متميز يسمح لها بالاندماج في محيطها الغامض في أعماق البحار؛ فهي تتلون بلون البيئة.

والغريب أن هذه السمكة تتغذى على أسماك وحيوانات بحرية أكبر منها، وقد تصل إلى ضِعف حجمها تقريبًا.

وحسب تقرير وكالة "نوا"، كشفت البعثة العلمية، أن هذه المنطقة تُعد بيئة ضخمة تضم العديد من أشكال الحياة التي لا نعرف عنها الكثير.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,644
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,394
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,779
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,250

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة