بالفيديو.. سمكة تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك

اكتشفتها بعثة علمية أمريكية

اكتشفت مجموعة من العلماء، سمكةً نادرةً تسير على 4 أقدام في أعماق خليج المكسيك؛ وذلك خلال رحلة بحثية استغرقت عامًا؛ من أجل اكتشاف الحياة في أعماق البحار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ كانت بعثة أمريكية من علماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا"، تُواصل أبحاثها واكتشافاتها في خليج المكسيك، حين عثرت على هذه السمكة الغريبة على عمق حوالى 3 آلاف قدم تحت سطح المحيط؛ وذلك بالقرب من جزيرة " Dry Tortugas"، ويمكن للسمكة أن تستخدم زعانفها كأنها أقدام تتحرك عليها، ويظهر ذلك في تحور واضح للزعانف الخلفية خاصة.

أطلق العلماء على السمكة اسم "Schaefer's anglerfish"، ويمكن أن تنمو حتى 1.5 متر، ويصل وزنها حتى 50 كيلوجرامًا.

والتقطت البعثة شريط فيديو للسمكة وظهر فيه واضحًا التحوُّر في زعانفها الخلفية لتتمكن من الوقوف عليهما؛ خاصة على الصخور.

ولهذه السمكة جلد كثيف ولامع بنمط مرقش متميز يسمح لها بالاندماج في محيطها الغامض في أعماق البحار؛ فهي تتلون بلون البيئة.

والغريب أن هذه السمكة تتغذى على أسماك وحيوانات بحرية أكبر منها، وقد تصل إلى ضِعف حجمها تقريبًا.

وحسب تقرير وكالة "نوا"، كشفت البعثة العلمية، أن هذه المنطقة تُعد بيئة ضخمة تضم العديد من أشكال الحياة التي لا نعرف عنها الكثير.