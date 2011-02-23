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أمير الشرقية يلتقي القنصل العام الأمريكي بالظهران

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين

تصوير: علي آل عياش: التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم الثلاثاء، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، نيكول مانز بعزاوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الشرقية يلتقي القنصل العام الأمريكي بالظهران
سبق

تصوير: علي آل عياش: التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم الثلاثاء، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، نيكول مانز بعزاوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
02:38 PM

أمير الشرقية يلتقي القنصل العام الأمريكي بالظهران

بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تصوير: علي آل عياش: التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم الثلاثاء، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، نيكول مانز بعزاوي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والرؤية المشتركة في مختلف الموضوعات، والعمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم، والتعاون الاقتصادي والثقافي في مختلف المجالات.

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