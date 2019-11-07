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المسند يكشف توقعاته للماطرة الثالثة: تبدأ السبت ثم تتسع وتنشط

قال: إعصار مها يتلاشى.. والاستقرار الجوي متواصل "الخميس"

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يتلاشى ويتحول إلى منخفض مداري وتُطوى صفحته.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر اليوم الاستقرار الجوي في كافة عناصره تقريبًا، وقد تتشكل بعض السحب العابرة فوق #الحدود_الشمالية و#عسير و#الباحة و#مكة.

وتابع: لا تزال النماذج المناخية بشأن "الحالة المطرية 3" متقلبة ومتباينة في وقتها وحدودها وغزارتها، وبوجه عام قد تبدأ يوم السبت ضعيفة، ثم تتسع وتنشط ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام.

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المسند يكشف توقعاته للماطرة الثالثة: تبدأ السبت ثم تتسع وتنشط
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يتلاشى ويتحول إلى منخفض مداري وتُطوى صفحته.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر اليوم الاستقرار الجوي في كافة عناصره تقريبًا، وقد تتشكل بعض السحب العابرة فوق #الحدود_الشمالية و#عسير و#الباحة و#مكة.

وتابع: لا تزال النماذج المناخية بشأن "الحالة المطرية 3" متقلبة ومتباينة في وقتها وحدودها وغزارتها، وبوجه عام قد تبدأ يوم السبت ضعيفة، ثم تتسع وتنشط ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
09:16 AM

المسند يكشف توقعاته للماطرة الثالثة: تبدأ السبت ثم تتسع وتنشط

قال: إعصار مها يتلاشى.. والاستقرار الجوي متواصل "الخميس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار مها يتلاشى ويتحول إلى منخفض مداري وتُطوى صفحته.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر اليوم الاستقرار الجوي في كافة عناصره تقريبًا، وقد تتشكل بعض السحب العابرة فوق #الحدود_الشمالية و#عسير و#الباحة و#مكة.

وتابع: لا تزال النماذج المناخية بشأن "الحالة المطرية 3" متقلبة ومتباينة في وقتها وحدودها وغزارتها، وبوجه عام قد تبدأ يوم السبت ضعيفة، ثم تتسع وتنشط ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام.

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