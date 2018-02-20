انطلاق المنتدى الرابع للإرشاد السياحي بالمدينة المنورة.. الخميس

برعاية هيئة السياحة بالمنطقة

تنطلق مساء الخميس المقبل، فعاليات المنتدى الرابع للمرشدين السياحيين، الذي تنظمه الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في المدينة المنورة، على مدار يومين متتاليين، بالتزامن مع اليوم العالمي للإرشاد السياحي، برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمنطقة المدينة المنورة.

وتشهد الفعاليات التي ستحتضنها محطة سكة حديد الحجاز بالمدينة، مجموعة من البرامج والأنشطة التي تسلط الضوء على الإرشاد السياحي، بالإضافة إلى استعراض أبرز التجارب الناجحة للمرشدين السياحيين على مستوى المملكة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مجموعة من المسابقات لتحفيز الصغار؛ للمشاركة في بعض مهارات هذه المهنة، خلال مسابقة المرشد السياحي الصغير، فضلاً عن منح الجوائز التشجيعية للأطفال المشاركين بهدف تحفيزهم على التعرف أكثر عن تفاصيل هذه المهنة الممتعة.

وتعتزم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين استضافة بعض الشخصيات المؤثرة والمُلهمة في مجال الإرشاد السياحي، فيما سيتم تنظيم الجولات السياحية التطوعية وتكريم المرشدين السياحيين المشاركين في الفعاليات التي ستتواصل على مدار يومين متتابعين في نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح مدير سياحة المدينة المنورة، المهندس فيصل بن خالد المدني، أن هذه المناسبة السنوية التي تستضيفها المدينة المنورة خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى نشر الوعي في مجال الإرشاد السياحي، ويعزز من أهميتها لدى أفراد المجتمع المحلي، وتحفيز النشء للإقبال على ممارسة الإرشاد السياحي في المدينة المنورة، خصوصًا وأنها منطقة تمتلك الكثير من المقومات الدينية والأثرية والتراثية، التي من الواجب أن تتضافر الجهود للمحافظة عليها، ومنح المشاركين بعض المهارات الأساسية في مجال الإرشاد السياحي .

ووجه المدني الدعوة لجميع المهتمين في مجال الإرشاد السياحي للمشاركة في أعمال المنتدى التي ستنطلق مساء الخميس المقبل، والذي يحظى برعاية مجلس التنمية السياحية بالمنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار إلى أن المنتدى سيشهد توافد عدد كبير من المرشدين السياحيين المعتمدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى منظمي الرحلات السياحية وشركات السفر والسياحة ومنسوبي الهيئة وأعضاء الجمعيات السياحية بالمنطقة .