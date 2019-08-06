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قطار الملحق الثقافي بأستراليا يصل نيوكاسل في جولة المدن الأهم.. 9 محطات

شملت جامعات ومدارس ومستشفيات بهدف تهيئة طريق النجاح والتميز للمبتعث

عقد الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، يرافقه مساعد الملحق للجودة والتطوير الدكتور ربيع هريدي وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل، 9 اجتماعات في مدينة نيوكاسل؛ وذلك استكمالًا لجولة الملحقية الثقافية لأهم المدن الأسترالية.

وكان من أهم هذه اللقاءات الاجتماعُ بمدير شرطة مدينة نيوكاسل؛ لمناقشة كيفية حماية الطلبة داخل وخارج الحرم الجامعي، وزيارة مدرسة جيزموند العامة والتي تضم أكبر عدد لأطفال المبتعثين؛ حيث تم تكريمهم وتحفيزهم لمستقبل واعد.

تلا ذلك الاجتماع بإدارة الطلبة الدولين ومعهد اللغة والسنة التحضيرية بجامعة نيوكاسل؛ لمناقشة الخطط الدراسية للمبتعثين السعوديين وعدد من الجوانب المهمة، كما زار الملحق والوفد المرافق مستشفى جون هنتر ومركز الأبحاث التابع له HMRIبمدينة نيوكاسل والذي يعتبر من أهم وأكبر المستشفيات في قارة أستراليا؛ لاحتوائه على كوادر ومختبرات طبية فريدة؛ حيث كان في استقباله مدير الخدمات الطبية بالمستشفى وعدد من قياداتها.

وبحث "خداوردي" والوفد المرافق خلال الاجتماع، سبل التعاون بين الملحقية الثقافية والمستشفى من خلال إتاحة الفرصة للطلبة المبتعثين بالتدريب، وإمكانية تأمين مقاعد طبية تدريبية مخصصة للطلبة والباحثين السعوديين مستقبلًا، واختتم زيارته بلقاء مفتوح وحفل خطابي مع الطلبة السعوديين؛ حيث أجاب على كل الاستفسارات ومناقشة الاقتراحات التي تهيئ طريق النجاح والتميز للمبتعث السعودي لتحقيق هدف الوطن المنشود في العودة والمساهمة في إكمال مسيرة الوطن نحو تحقيق الرؤية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الملحق الثقافي عن شكره نيابة عن نفسه وعن أعضاء الملحقية الثقافية وجميع الطلبة السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لما يولونه من اهتمام بالغ بأبنائهم وبناتهم المبتعثين في تسخير وتذليل كل العقبات، كما أكد نجاح كل الاجتماعات والزيارات التي تمت بمدينة نيوكاسل، والتي سترى نتائجها النور بإذن الله؛ مشددًا على أهمية تطوير وزيادة المعرفة، وتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.

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قطار الملحق الثقافي بأستراليا يصل نيوكاسل في جولة المدن الأهم.. 9 محطات
سبق

عقد الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، يرافقه مساعد الملحق للجودة والتطوير الدكتور ربيع هريدي وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل، 9 اجتماعات في مدينة نيوكاسل؛ وذلك استكمالًا لجولة الملحقية الثقافية لأهم المدن الأسترالية.

وكان من أهم هذه اللقاءات الاجتماعُ بمدير شرطة مدينة نيوكاسل؛ لمناقشة كيفية حماية الطلبة داخل وخارج الحرم الجامعي، وزيارة مدرسة جيزموند العامة والتي تضم أكبر عدد لأطفال المبتعثين؛ حيث تم تكريمهم وتحفيزهم لمستقبل واعد.

تلا ذلك الاجتماع بإدارة الطلبة الدولين ومعهد اللغة والسنة التحضيرية بجامعة نيوكاسل؛ لمناقشة الخطط الدراسية للمبتعثين السعوديين وعدد من الجوانب المهمة، كما زار الملحق والوفد المرافق مستشفى جون هنتر ومركز الأبحاث التابع له HMRIبمدينة نيوكاسل والذي يعتبر من أهم وأكبر المستشفيات في قارة أستراليا؛ لاحتوائه على كوادر ومختبرات طبية فريدة؛ حيث كان في استقباله مدير الخدمات الطبية بالمستشفى وعدد من قياداتها.

وبحث "خداوردي" والوفد المرافق خلال الاجتماع، سبل التعاون بين الملحقية الثقافية والمستشفى من خلال إتاحة الفرصة للطلبة المبتعثين بالتدريب، وإمكانية تأمين مقاعد طبية تدريبية مخصصة للطلبة والباحثين السعوديين مستقبلًا، واختتم زيارته بلقاء مفتوح وحفل خطابي مع الطلبة السعوديين؛ حيث أجاب على كل الاستفسارات ومناقشة الاقتراحات التي تهيئ طريق النجاح والتميز للمبتعث السعودي لتحقيق هدف الوطن المنشود في العودة والمساهمة في إكمال مسيرة الوطن نحو تحقيق الرؤية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الملحق الثقافي عن شكره نيابة عن نفسه وعن أعضاء الملحقية الثقافية وجميع الطلبة السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لما يولونه من اهتمام بالغ بأبنائهم وبناتهم المبتعثين في تسخير وتذليل كل العقبات، كما أكد نجاح كل الاجتماعات والزيارات التي تمت بمدينة نيوكاسل، والتي سترى نتائجها النور بإذن الله؛ مشددًا على أهمية تطوير وزيادة المعرفة، وتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
01:37 PM

قطار الملحق الثقافي بأستراليا يصل نيوكاسل في جولة المدن الأهم.. 9 محطات

شملت جامعات ومدارس ومستشفيات بهدف تهيئة طريق النجاح والتميز للمبتعث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، يرافقه مساعد الملحق للجودة والتطوير الدكتور ربيع هريدي وإدارة النادي السعودي بنيوكاسل، 9 اجتماعات في مدينة نيوكاسل؛ وذلك استكمالًا لجولة الملحقية الثقافية لأهم المدن الأسترالية.

وكان من أهم هذه اللقاءات الاجتماعُ بمدير شرطة مدينة نيوكاسل؛ لمناقشة كيفية حماية الطلبة داخل وخارج الحرم الجامعي، وزيارة مدرسة جيزموند العامة والتي تضم أكبر عدد لأطفال المبتعثين؛ حيث تم تكريمهم وتحفيزهم لمستقبل واعد.

تلا ذلك الاجتماع بإدارة الطلبة الدولين ومعهد اللغة والسنة التحضيرية بجامعة نيوكاسل؛ لمناقشة الخطط الدراسية للمبتعثين السعوديين وعدد من الجوانب المهمة، كما زار الملحق والوفد المرافق مستشفى جون هنتر ومركز الأبحاث التابع له HMRIبمدينة نيوكاسل والذي يعتبر من أهم وأكبر المستشفيات في قارة أستراليا؛ لاحتوائه على كوادر ومختبرات طبية فريدة؛ حيث كان في استقباله مدير الخدمات الطبية بالمستشفى وعدد من قياداتها.

وبحث "خداوردي" والوفد المرافق خلال الاجتماع، سبل التعاون بين الملحقية الثقافية والمستشفى من خلال إتاحة الفرصة للطلبة المبتعثين بالتدريب، وإمكانية تأمين مقاعد طبية تدريبية مخصصة للطلبة والباحثين السعوديين مستقبلًا، واختتم زيارته بلقاء مفتوح وحفل خطابي مع الطلبة السعوديين؛ حيث أجاب على كل الاستفسارات ومناقشة الاقتراحات التي تهيئ طريق النجاح والتميز للمبتعث السعودي لتحقيق هدف الوطن المنشود في العودة والمساهمة في إكمال مسيرة الوطن نحو تحقيق الرؤية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الملحق الثقافي عن شكره نيابة عن نفسه وعن أعضاء الملحقية الثقافية وجميع الطلبة السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لما يولونه من اهتمام بالغ بأبنائهم وبناتهم المبتعثين في تسخير وتذليل كل العقبات، كما أكد نجاح كل الاجتماعات والزيارات التي تمت بمدينة نيوكاسل، والتي سترى نتائجها النور بإذن الله؛ مشددًا على أهمية تطوير وزيادة المعرفة، وتمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل.

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