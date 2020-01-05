المسند يتوقع استمرار الحالة الماطرة بالرياض والشرقية

قال: عند الـ 10:48ص تكون #الأرض في الحضيض

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية، اليوم الأحد، قائلاً: متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ محدودة من منطقتَي #الرياض و #الشرقية، والتوقع يشمل أيضاً أجزاءً من #جازان ومرتفعات السروات في #عسير و #الباحة.

وقال عبر "تويتر": اليوم -بإذن الخالق القدير- عند الساعة 10:48ص تكون #الأرض في الحضيض (أقرب نقطة إلى #الشمس) ويكون بُعدها عن الشمس 147,091,144كم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.