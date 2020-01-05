المسند يتوقع استمرار الحالة الماطرة بالرياض والشرقية
قال: عند الـ 10:48ص تكون #الأرض في الحضيض
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية، اليوم الأحد، قائلاً: متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ محدودة من منطقتَي #الرياض و #الشرقية، والتوقع يشمل أيضاً أجزاءً من #جازان ومرتفعات السروات في #عسير و #الباحة.
وقال عبر "تويتر": اليوم -بإذن الخالق القدير- عند الساعة 10:48ص تكون #الأرض في الحضيض (أقرب نقطة إلى #الشمس) ويكون بُعدها عن الشمس 147,091,144كم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.
المسند يتوقع استمرار الحالة الماطرة بالرياض والشرقية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-05
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية، اليوم الأحد، قائلاً: متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ محدودة من منطقتَي #الرياض و #الشرقية، والتوقع يشمل أيضاً أجزاءً من #جازان ومرتفعات السروات في #عسير و #الباحة.
وقال عبر "تويتر": اليوم -بإذن الخالق القدير- عند الساعة 10:48ص تكون #الأرض في الحضيض (أقرب نقطة إلى #الشمس) ويكون بُعدها عن الشمس 147,091,144كم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.
05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
08:30 AM
المسند يتوقع استمرار الحالة الماطرة بالرياض والشرقية
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر الحالة المطرية، اليوم الأحد، قائلاً: متوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ محدودة من منطقتَي #الرياض و #الشرقية، والتوقع يشمل أيضاً أجزاءً من #جازان ومرتفعات السروات في #عسير و #الباحة.
وقال عبر "تويتر": اليوم -بإذن الخالق القدير- عند الساعة 10:48ص تكون #الأرض في الحضيض (أقرب نقطة إلى #الشمس) ويكون بُعدها عن الشمس 147,091,144كم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، تبوك) تمتد الى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها.