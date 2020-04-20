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طرائف كورونا.. أمريكي يرتدي قناعاً وبدلة واقية ويطالب بإلغاء منع التجول

يقول "كوفيد 19” كذبة

دعا متظاهر أمريكي في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق، قائلاً إن "كوفيد-19 كذبة، لكنه في المقابل، كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعاً طبياً على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات خبراء الصحة.

وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عدداً من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك. وفقاً لسكاي نيوز.

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طرائف كورونا.. أمريكي يرتدي قناعاً وبدلة واقية ويطالب بإلغاء منع التجول
سبق

دعا متظاهر أمريكي في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق، قائلاً إن "كوفيد-19 كذبة، لكنه في المقابل، كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعاً طبياً على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات خبراء الصحة.

وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عدداً من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك. وفقاً لسكاي نيوز.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:42 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:17 PM

طرائف كورونا.. أمريكي يرتدي قناعاً وبدلة واقية ويطالب بإلغاء منع التجول

يقول "كوفيد 19” كذبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا متظاهر أمريكي في لافتة كان يحملها إلى إلغاء إجراءات الإغلاق، قائلاً إن "كوفيد-19 كذبة، لكنه في المقابل، كان يرتدي بدلة واقية من رأسه إلى قدميه، كما وضع قناعاً طبياً على وجهه، في تنفيذ حرفي لتوصيات خبراء الصحة.

وسخر عدد من المغردين على تويتر من الرجل، حيث قالوا إن المتظاهر وقع في تناقض غريب، مما يدل على أن عدداً من المطالبين بإلغاء الإغلاق غير واعين بتبعات ذلك. وفقاً لسكاي نيوز.

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