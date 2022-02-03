العثور على حطام "أباتشي" أمريكية شاركت في عملية قتل زعيم "داعش"

دُمِرت بمسيرات تابعة للجيش الأمريكي

عثر سكان محليون على حطام طائرة "أباتشي" أمريكية، اليوم (الخميس) قرب منطقة جنديرس بريف حلب الغربي، يرجح أنها سقطت بنيران المضادات الأرضية لتنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء عملية الإنزال التي نفذها الجيش الأمريكي فجرًا قرب مخيمات الكرامة الإنسانية، على الحدود السورية التركية بريف إدلب، شمال غربي سوريا أثناء عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي في بلدة أطمة.

وتعرضت الطائرة لعطل فني أثناء عملية الإنزال الأمريكية في المنطقة، حيث جرى إفراغها بشكل كامل، قبل أن تقوم طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي بتدميرها بشكل كامل عبر استهدافها بـ 4 صواريخ، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ورأت مصادر محلية أن الطائرة أُصيبت بنيران "داعش"، لتسقط أثناء انسحابها عبر خط العودة شمالاً حيث مناطق سيطرة الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" الموالية له بريف حلب الغربي.

وبيّنت المصادر أن رقعة الاشتباكات بين الجنود الأمريكيين ومسلحي تنظيم "داعش"، توسعت خلال الساعة الأخيرة لتمتد من أطمة، جنوبًا في اتجاه منطقة تجمع مخيمات الكرامة الإنسانية في منطقة دير البلوط الملاصقة للحدود التركية.