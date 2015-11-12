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سارة الجمعة أول لاعبة سعودية تتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى أولمبياد طوكيو 2020، لتكون أول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل الدولي.

ونالت الجمعة بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84 : 6 متر، بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة صباح اليوم الثلاثاء ببطولة العالم لألعاب القوى بدبي لذوي الإعاقة، وهي البطولة الرئيسة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، لتكون بذلك البطاقة السعودية الرابعة للأولمبياد بعد عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل "كراسي متحركة" وعلي النخلي "جري 100 متر".

وعبرت سارة الجمعة عن سعادتها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن أنها دخلت المنافسة بهدف تحقيق ميدالية عالمية إضافة إلى التأهل، رغم صعوبة المنافسات بوجود بطلات للعالم، مقدمةً شكرها لجميع من ساندها ودعمها حتى حققت هذا الإنجاز.

المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة أولمبياد طوكيو 2020 رياضة البارالمبية السعودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سارة الجمعة أول لاعبة سعودية تتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية
سبق

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى أولمبياد طوكيو 2020، لتكون أول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل الدولي.

ونالت الجمعة بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84 : 6 متر، بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة صباح اليوم الثلاثاء ببطولة العالم لألعاب القوى بدبي لذوي الإعاقة، وهي البطولة الرئيسة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، لتكون بذلك البطاقة السعودية الرابعة للأولمبياد بعد عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل "كراسي متحركة" وعلي النخلي "جري 100 متر".

وعبرت سارة الجمعة عن سعادتها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن أنها دخلت المنافسة بهدف تحقيق ميدالية عالمية إضافة إلى التأهل، رغم صعوبة المنافسات بوجود بطلات للعالم، مقدمةً شكرها لجميع من ساندها ودعمها حتى حققت هذا الإنجاز.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
06:20 PM

سارة الجمعة أول لاعبة سعودية تتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهلت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة سارة الجمعة إلى أولمبياد طوكيو 2020، لتكون أول لاعبة سعودية في تاريخ رياضة البارالمبية السعودية تتأهل إلى هذا المحفل الدولي.

ونالت الجمعة بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو بحصولها على الرقم التأهيلي لمسابقة دفع الجلة بمسافة 84 : 6 متر، بعد أن حلت خامسة في نهائي المسابقة صباح اليوم الثلاثاء ببطولة العالم لألعاب القوى بدبي لذوي الإعاقة، وهي البطولة الرئيسة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، لتكون بذلك البطاقة السعودية الرابعة للأولمبياد بعد عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل "كراسي متحركة" وعلي النخلي "جري 100 متر".

وعبرت سارة الجمعة عن سعادتها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن أنها دخلت المنافسة بهدف تحقيق ميدالية عالمية إضافة إلى التأهل، رغم صعوبة المنافسات بوجود بطلات للعالم، مقدمةً شكرها لجميع من ساندها ودعمها حتى حققت هذا الإنجاز.

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