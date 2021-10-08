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سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 0.66%

ليصل إلى 82.49 دولار أمريكي للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.54 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.66% ليصل إلى 82.49 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.80% إلى 78.93 دولار للبرميل.

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سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 0.66%
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.54 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.66% ليصل إلى 82.49 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.80% إلى 78.93 دولار للبرميل.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
03:58 PM

سعر خام "برنت" يرتفع بنسبة 0.66%

ليصل إلى 82.49 دولار أمريكي للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.54 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.66% ليصل إلى 82.49 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.80% إلى 78.93 دولار للبرميل.

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