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كارثة مرفأ بيروت.. حصيلة ثقيلة للخسائر المادية

الأمن اللبناني: الانفجار دمر نحو 4 آلاف مبنى

قدّر الرئيس اللبناني ميشال عون، الخسائر الناجمة عن الانفجار القوي في مرفأ بيروت، بأكثر من 15 مليار دولار.. جاء ذلك في مكالمة مع ملك إسبانيا فيليب السادس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية نُشِر على موقعه في الإنترنت، بأن "الرئيس عون أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بلبنان -وحسب التقديرات الأولية- تتجاوز 15 مليار دولار".

وخلال الاتصال الهاتفي أعرَبَ الملك الإسباني عن تعازيه وتضامنه مع شعب لبنان، واستعداده لتقديم المساعدة اللازمة.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فبشكل مبدئي تُقَدِّر شركات التأمين خسائرَ الانفجار المادية في مرفأ بيروت بنحو 3 مليارات دولار.

وكان محافظ بيروت "مارون عبود" قد قال في وقت سابق: إن إعادة إعمار المدينة ستتطلب من 12 إلى 15 مليار دولار؛ فيما ذكرت إدارة الأمن الداخلي اللبنانية أن الانفجار تسبب في تدمير كلي أو جزئي لنحو 4 آلاف مبنى.

الرئيس اللبناني ميشال عون

الرئيسية/ أخبار العالم

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كارثة مرفأ بيروت.. حصيلة ثقيلة للخسائر المادية
سبق

قدّر الرئيس اللبناني ميشال عون، الخسائر الناجمة عن الانفجار القوي في مرفأ بيروت، بأكثر من 15 مليار دولار.. جاء ذلك في مكالمة مع ملك إسبانيا فيليب السادس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية نُشِر على موقعه في الإنترنت، بأن "الرئيس عون أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بلبنان -وحسب التقديرات الأولية- تتجاوز 15 مليار دولار".

وخلال الاتصال الهاتفي أعرَبَ الملك الإسباني عن تعازيه وتضامنه مع شعب لبنان، واستعداده لتقديم المساعدة اللازمة.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فبشكل مبدئي تُقَدِّر شركات التأمين خسائرَ الانفجار المادية في مرفأ بيروت بنحو 3 مليارات دولار.

وكان محافظ بيروت "مارون عبود" قد قال في وقت سابق: إن إعادة إعمار المدينة ستتطلب من 12 إلى 15 مليار دولار؛ فيما ذكرت إدارة الأمن الداخلي اللبنانية أن الانفجار تسبب في تدمير كلي أو جزئي لنحو 4 آلاف مبنى.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:11 AM

كارثة مرفأ بيروت.. حصيلة ثقيلة للخسائر المادية

الأمن اللبناني: الانفجار دمر نحو 4 آلاف مبنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّر الرئيس اللبناني ميشال عون، الخسائر الناجمة عن الانفجار القوي في مرفأ بيروت، بأكثر من 15 مليار دولار.. جاء ذلك في مكالمة مع ملك إسبانيا فيليب السادس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية نُشِر على موقعه في الإنترنت، بأن "الرئيس عون أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بلبنان -وحسب التقديرات الأولية- تتجاوز 15 مليار دولار".

وخلال الاتصال الهاتفي أعرَبَ الملك الإسباني عن تعازيه وتضامنه مع شعب لبنان، واستعداده لتقديم المساعدة اللازمة.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فبشكل مبدئي تُقَدِّر شركات التأمين خسائرَ الانفجار المادية في مرفأ بيروت بنحو 3 مليارات دولار.

وكان محافظ بيروت "مارون عبود" قد قال في وقت سابق: إن إعادة إعمار المدينة ستتطلب من 12 إلى 15 مليار دولار؛ فيما ذكرت إدارة الأمن الداخلي اللبنانية أن الانفجار تسبب في تدمير كلي أو جزئي لنحو 4 آلاف مبنى.

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