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"البيئة " تبدأ اختبارت مزاولة المهنة للكوادر البيطرية بمكة

حددت شروطاً أبرزها أن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اختبارات مزاولة المهنة للكوادر البيطرية للعاملين بالمنشآت البيطرية الخاصة ومشاريع الثروة الحيوانية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في مبنى مكتب الوزارة بمحافظة جدة اليوم، وذلك حسب الجدول الزمني لها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على تنظيم وتحسين بيئة الأعمال البيطرية، وبناء قاعدة بيانات لجميع الكوادر البيطرية، وإتاحة الفرصة لترخيص الكوادر البيطرية الجديدة، إضافة إلى المحافظة على جودة الأعمال، وضمان حق المستفيد من خدمات الكوادر البيطرية، وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الوزارة قد حددت الشروط المطلوبة بأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري للأطباء، وشهادة الدبلوم للمساعدين البيطريين، وفي حالة غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تكون الشهادة موثقة من التعليم العالي ووزارة الخارجية والسفارة السعودية ببلد الحصول على المؤهل، وفي حال حصول المتقدم على وثائق أعلى (ماجستير، دكتوراه، دبلوم عالي) يلزم إرفاقها.

وجاء من ضمن الشروط أيضاً أن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي سواء كانت منشأة بيطرية أو مشروع إنتاج حيواني أو سمكي أو خدمات مساندة للإنتاج الحيواني، وفي حال المنشآت أو المشاريع خارج اختصاص الوزارة يتم التقديم ورقياً، إضافة إلى صورة من السجل التجاري للمنشأة التي يعمل بها المتقدم، وصورة من الجواز تظهر تأشيرة الدخول للمملكة قبل 1/1/2021 بشكل واضح أو برنت من الإدارة العامة للجوازات بوقت دخول الطبيب إلى المملكة.

كما اشترطت الوزارة وجود صورة من هوية مقيم تثبت أن المتقدم على كفالة صاحب المنشأة أو المشروع، وصورة من الصحيفة الجنائية سارية المفعول، مشيرة إلى أنه بعد اكتمال البيانات سيتم تحديد موعد الاختبار الشفهي والتحريري للمتقدمين، وبعد التأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة واجتياز المتقدم للتقييم المهني يتم منحه الترخيص وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية.

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"البيئة " تبدأ اختبارت مزاولة المهنة للكوادر البيطرية بمكة
سبق

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اختبارات مزاولة المهنة للكوادر البيطرية للعاملين بالمنشآت البيطرية الخاصة ومشاريع الثروة الحيوانية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في مبنى مكتب الوزارة بمحافظة جدة اليوم، وذلك حسب الجدول الزمني لها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على تنظيم وتحسين بيئة الأعمال البيطرية، وبناء قاعدة بيانات لجميع الكوادر البيطرية، وإتاحة الفرصة لترخيص الكوادر البيطرية الجديدة، إضافة إلى المحافظة على جودة الأعمال، وضمان حق المستفيد من خدمات الكوادر البيطرية، وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الوزارة قد حددت الشروط المطلوبة بأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري للأطباء، وشهادة الدبلوم للمساعدين البيطريين، وفي حالة غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تكون الشهادة موثقة من التعليم العالي ووزارة الخارجية والسفارة السعودية ببلد الحصول على المؤهل، وفي حال حصول المتقدم على وثائق أعلى (ماجستير، دكتوراه، دبلوم عالي) يلزم إرفاقها.

وجاء من ضمن الشروط أيضاً أن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي سواء كانت منشأة بيطرية أو مشروع إنتاج حيواني أو سمكي أو خدمات مساندة للإنتاج الحيواني، وفي حال المنشآت أو المشاريع خارج اختصاص الوزارة يتم التقديم ورقياً، إضافة إلى صورة من السجل التجاري للمنشأة التي يعمل بها المتقدم، وصورة من الجواز تظهر تأشيرة الدخول للمملكة قبل 1/1/2021 بشكل واضح أو برنت من الإدارة العامة للجوازات بوقت دخول الطبيب إلى المملكة.

كما اشترطت الوزارة وجود صورة من هوية مقيم تثبت أن المتقدم على كفالة صاحب المنشأة أو المشروع، وصورة من الصحيفة الجنائية سارية المفعول، مشيرة إلى أنه بعد اكتمال البيانات سيتم تحديد موعد الاختبار الشفهي والتحريري للمتقدمين، وبعد التأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة واجتياز المتقدم للتقييم المهني يتم منحه الترخيص وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
04:12 PM

"البيئة " تبدأ اختبارت مزاولة المهنة للكوادر البيطرية بمكة

حددت شروطاً أبرزها أن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي

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عبدالله الراجحي - جدة
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عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اختبارات مزاولة المهنة للكوادر البيطرية للعاملين بالمنشآت البيطرية الخاصة ومشاريع الثروة الحيوانية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في مبنى مكتب الوزارة بمحافظة جدة اليوم، وذلك حسب الجدول الزمني لها.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على تنظيم وتحسين بيئة الأعمال البيطرية، وبناء قاعدة بيانات لجميع الكوادر البيطرية، وإتاحة الفرصة لترخيص الكوادر البيطرية الجديدة، إضافة إلى المحافظة على جودة الأعمال، وضمان حق المستفيد من خدمات الكوادر البيطرية، وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت الوزارة قد حددت الشروط المطلوبة بأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري للأطباء، وشهادة الدبلوم للمساعدين البيطريين، وفي حالة غير السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون يجب أن تكون الشهادة موثقة من التعليم العالي ووزارة الخارجية والسفارة السعودية ببلد الحصول على المؤهل، وفي حال حصول المتقدم على وثائق أعلى (ماجستير، دكتوراه، دبلوم عالي) يلزم إرفاقها.

وجاء من ضمن الشروط أيضاً أن يكون الطلب من منشأة مسجلة في منصة زراعي سواء كانت منشأة بيطرية أو مشروع إنتاج حيواني أو سمكي أو خدمات مساندة للإنتاج الحيواني، وفي حال المنشآت أو المشاريع خارج اختصاص الوزارة يتم التقديم ورقياً، إضافة إلى صورة من السجل التجاري للمنشأة التي يعمل بها المتقدم، وصورة من الجواز تظهر تأشيرة الدخول للمملكة قبل 1/1/2021 بشكل واضح أو برنت من الإدارة العامة للجوازات بوقت دخول الطبيب إلى المملكة.

كما اشترطت الوزارة وجود صورة من هوية مقيم تثبت أن المتقدم على كفالة صاحب المنشأة أو المشروع، وصورة من الصحيفة الجنائية سارية المفعول، مشيرة إلى أنه بعد اكتمال البيانات سيتم تحديد موعد الاختبار الشفهي والتحريري للمتقدمين، وبعد التأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة واجتياز المتقدم للتقييم المهني يتم منحه الترخيص وفق ما ورد في نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية.

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