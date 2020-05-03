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لعدم الالتزام بالإجراءات.. الجزائر تعيد إغلاق المحلات في 11 ولاية

ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الماضي

قررت السلطات الجزائرية، الأحد، إعادة إغلاق المحلات في 11 ولاية، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها.

ويوم السبت الماضي أجازت الجزائر توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

إلا أن سلطات البلاد قررت من جديد إعادة إغلاقها، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ووفق "سكاي نيوز": فإن الأمر يتعلق بمحال المرطبات والحلويات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.
وذكرت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارًا من الجمعة الأول من شهر رمضان؛ إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي، إضافة إلى رفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وحتى الآن سجلت الجزائر 4295 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 459 حالة وفاة، كما تماثل 1872 شخصًا للشفاء.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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لعدم الالتزام بالإجراءات.. الجزائر تعيد إغلاق المحلات في 11 ولاية
سبق

قررت السلطات الجزائرية، الأحد، إعادة إغلاق المحلات في 11 ولاية، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها.

ويوم السبت الماضي أجازت الجزائر توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

إلا أن سلطات البلاد قررت من جديد إعادة إغلاقها، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ووفق "سكاي نيوز": فإن الأمر يتعلق بمحال المرطبات والحلويات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.
وذكرت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارًا من الجمعة الأول من شهر رمضان؛ إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي، إضافة إلى رفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وحتى الآن سجلت الجزائر 4295 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 459 حالة وفاة، كما تماثل 1872 شخصًا للشفاء.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:06 PM

لعدم الالتزام بالإجراءات.. الجزائر تعيد إغلاق المحلات في 11 ولاية

ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات الجزائرية، الأحد، إعادة إغلاق المحلات في 11 ولاية، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها.

ويوم السبت الماضي أجازت الجزائر توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة فيروس كورونا المستجد.

إلا أن سلطات البلاد قررت من جديد إعادة إغلاقها، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ووفق "سكاي نيوز": فإن الأمر يتعلق بمحال المرطبات والحلويات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.
وذكرت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد.

وكانت الحكومة الجزائرية قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي اعتبارًا من الجمعة الأول من شهر رمضان؛ إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي، إضافة إلى رفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وحتى الآن سجلت الجزائر 4295 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 459 حالة وفاة، كما تماثل 1872 شخصًا للشفاء.

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