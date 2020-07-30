شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن
استبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية وتواصل تطبيقها للعقوبات
أغلقت بلدية غرب حفرالباطن، في جولة ميدانية على المحلات التجارية والصحية، 4 محلات لانتهاء الترخيص، وقامت بإتلاف 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واستبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.
كما أتلفت بلدية جنوب حفرالباطن في جولة مماثلة، 147 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وقامت باستبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.
وتواصل بلديات أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والطبية للتأكد من تطبيق التعليمات، ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن
منصور الشلاقي
سبق
2021-07-30
أغلقت بلدية غرب حفرالباطن، في جولة ميدانية على المحلات التجارية والصحية، 4 محلات لانتهاء الترخيص، وقامت بإتلاف 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واستبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.
كما أتلفت بلدية جنوب حفرالباطن في جولة مماثلة، 147 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وقامت باستبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.
وتواصل بلديات أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والطبية للتأكد من تطبيق التعليمات، ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
04:07 PM
شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن
استبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية وتواصل تطبيقها للعقوبات
أغلقت بلدية غرب حفرالباطن، في جولة ميدانية على المحلات التجارية والصحية، 4 محلات لانتهاء الترخيص، وقامت بإتلاف 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واستبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.
كما أتلفت بلدية جنوب حفرالباطن في جولة مماثلة، 147 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وقامت باستبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.
وتواصل بلديات أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والطبية للتأكد من تطبيق التعليمات، ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.