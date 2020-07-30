شاهد.. جولات ميدانية تغلق 4 محال وتتلف أغذية فاسدة بحفر الباطن

استبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية وتواصل تطبيقها للعقوبات

أغلقت بلدية غرب حفرالباطن، في جولة ميدانية على المحلات التجارية والصحية، 4 محلات لانتهاء الترخيص، وقامت بإتلاف 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واستبعدت 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.



‏كما أتلفت بلدية جنوب حفرالباطن في جولة مماثلة، 147 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وقامت باستبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.



وتواصل بلديات أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والمنشآت الصناعية والطبية للتأكد من تطبيق التعليمات، ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.