"الحاج سي" يثمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي إغاثيًا وإنسانيًا وإسعافيًا

أشاد بالمبادرات التطوعية التي تطلقها

أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الحاج سي، بالمبادرات التطوعية التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر السعودي للمجتمع، والتي ساهمت بشكلٍ كبير في تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية ما بين الأفراد داخل المجتمعات وجمعيات وهيئات الهلال الاحمر في كافة بلدان العالم، حيث أن العمل التطوعي هو إحدى الأهداف التي يسعى الإتحاد الدولي إلى تعزيز ثقافتها داخل المجتمعات.

وعبر الأمين العام للاتحاد الدولي عن شكره للجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر السعودي في أعمال الإغاثة والأعمال الانسانية بشكلٍ عام والاعمال الاسعافية والتي جعل من الهيئة واحدة من اهم الجمعيات في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقباله من رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بمكتبه في مقر الهيئة بالرياض اليوم، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر في مجالات الأعمال الإنسانية ودعم المشاريع الإنسانية في البلدان التي بها نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية، والتنسيق المشترك للتخفيف من حجم المآسي التي يعيشها سكان تلك الدول.

وفي ختام اللقاء قدم الأمين العام للاتحاد الدولي شكره لرئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي على حسن الاستقبال والضيافة التي قدمتها لهم المملكة خلال مشاركتهم في فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني.

بعد ذلك قام الأمين العام بزيارة لمرافق الهيئة شملت زيارة غرفة العمليات بهيئة الهلال الاحمر اطلع خلالها على التقنيات المستخدمة، بالإضافة الى البرامج التي تقوم بالعمل عليها الهيئة لاستقبال البلاغات الواردة وترحيلها للفرق الاسعافية، ومتابعة تقييم تلك الفرق الإسعافية التي تباشر البلاغات ، كما أطلع على مؤشرات الأداء للخدمة الاسعافية التي تقدمها الهيئة، ثم قام بعد ذلك الامين العام بزيارة إلى مبنى التدريب التابع للهيئة اطلع خلالها على تجهيزات قاعات التدريب بالهيئة .