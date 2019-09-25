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ضمن مبادرة "كلنا أمانة".. "آل هميل" يدشن تطبيق "لحومي"

يوضح للمستفيد أوقات الذبح بمسلخ الأمانة ويستهدف المطاعم والملاحم

دشن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اليوم في مكتبه؛ تطبيق "لحومي" الذي يمكن من خلاله استعراض الملاحم والمطاعم بالمحافظة، ومعرفة عدد ونوع الذبائح اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى إمكانية مستخدمي التطبيق من التحقق من شهادة الذبح، وذلك من خلال خدمة التحقق عن طريق الباركود.

وأوضح المهندس آل هميل أن تطبيق لحومي يستهدف جميع الملاحم والمطاعم ومواقعها بالمحافظة، ويسعى إلى رفع مستوى الجودة وتعزيز الخدمات البلدية ضمن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، والتي تسعى إلى تحقيق رضاء المستفيد من الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشار "آل هميل" إلى أن التطبيق يحتوي أسماء المطاعم والملاحم وعدد الذبائح ونوعها التي تم ذبحها في مسلخ الأمانة النموذجي.

يشار إلى أن هذا التطبيق جاء ضمن مبادرة "كلنا أمانة"، والتي أطلقتها أمانة الطائف في وقت سابق.

ويمكن الوصول للتطبيق عبر متجر آبل من خلال الرابط التالي: https://apps.apple.com/us/app/%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%8A/id1477746337

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ضمن مبادرة "كلنا أمانة".. "آل هميل" يدشن تطبيق "لحومي"
سبق

دشن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اليوم في مكتبه؛ تطبيق "لحومي" الذي يمكن من خلاله استعراض الملاحم والمطاعم بالمحافظة، ومعرفة عدد ونوع الذبائح اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى إمكانية مستخدمي التطبيق من التحقق من شهادة الذبح، وذلك من خلال خدمة التحقق عن طريق الباركود.

وأوضح المهندس آل هميل أن تطبيق لحومي يستهدف جميع الملاحم والمطاعم ومواقعها بالمحافظة، ويسعى إلى رفع مستوى الجودة وتعزيز الخدمات البلدية ضمن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، والتي تسعى إلى تحقيق رضاء المستفيد من الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشار "آل هميل" إلى أن التطبيق يحتوي أسماء المطاعم والملاحم وعدد الذبائح ونوعها التي تم ذبحها في مسلخ الأمانة النموذجي.

يشار إلى أن هذا التطبيق جاء ضمن مبادرة "كلنا أمانة"، والتي أطلقتها أمانة الطائف في وقت سابق.

ويمكن الوصول للتطبيق عبر متجر آبل من خلال الرابط التالي: https://apps.apple.com/us/app/%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%8A/id1477746337

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:04 PM

ضمن مبادرة "كلنا أمانة".. "آل هميل" يدشن تطبيق "لحومي"

يوضح للمستفيد أوقات الذبح بمسلخ الأمانة ويستهدف المطاعم والملاحم

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متعب البقمي - الطائف
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1,608

دشن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، اليوم في مكتبه؛ تطبيق "لحومي" الذي يمكن من خلاله استعراض الملاحم والمطاعم بالمحافظة، ومعرفة عدد ونوع الذبائح اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى إمكانية مستخدمي التطبيق من التحقق من شهادة الذبح، وذلك من خلال خدمة التحقق عن طريق الباركود.

وأوضح المهندس آل هميل أن تطبيق لحومي يستهدف جميع الملاحم والمطاعم ومواقعها بالمحافظة، ويسعى إلى رفع مستوى الجودة وتعزيز الخدمات البلدية ضمن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، والتي تسعى إلى تحقيق رضاء المستفيد من الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأشار "آل هميل" إلى أن التطبيق يحتوي أسماء المطاعم والملاحم وعدد الذبائح ونوعها التي تم ذبحها في مسلخ الأمانة النموذجي.

يشار إلى أن هذا التطبيق جاء ضمن مبادرة "كلنا أمانة"، والتي أطلقتها أمانة الطائف في وقت سابق.

ويمكن الوصول للتطبيق عبر متجر آبل من خلال الرابط التالي: https://apps.apple.com/us/app/%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%8A/id1477746337

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