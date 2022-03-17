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مصادر تكشف حقيقة فيديو سقوط فتاة في شارع بجدة: تعاني تشنجات

حالتها سليمة ولا تستدعي نقلها للمستشفى

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر امرأة تعاني تشنجات في أحد شوارع جدة.

ووفقًا للمعلومات، باشرت الدوريات الأمنية الحالة في حينها، وتبيَّن أنها لامرأة من جنسية عربية، تعاني تشنجات.

وتشير المعلومات إلى أن المرأة أفادت بأنها تستخدم دواء للتشنجات، يسبب لها تلك الأعراض.

الجهات الأمنية استدعت فرقة الهلال الأحمر، التي قامت بالكشف عليها، وتبيَّن سلامتها.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تعمل على ضبط الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

جدة الدوريات الأمنية الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر تكشف حقيقة فيديو سقوط فتاة في شارع بجدة: تعاني تشنجات
سبق

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر امرأة تعاني تشنجات في أحد شوارع جدة.

ووفقًا للمعلومات، باشرت الدوريات الأمنية الحالة في حينها، وتبيَّن أنها لامرأة من جنسية عربية، تعاني تشنجات.

وتشير المعلومات إلى أن المرأة أفادت بأنها تستخدم دواء للتشنجات، يسبب لها تلك الأعراض.

الجهات الأمنية استدعت فرقة الهلال الأحمر، التي قامت بالكشف عليها، وتبيَّن سلامتها.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تعمل على ضبط الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:35 PM

مصادر تكشف حقيقة فيديو سقوط فتاة في شارع بجدة: تعاني تشنجات

حالتها سليمة ولا تستدعي نقلها للمستشفى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
837

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تفاصيل الفيديو الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر امرأة تعاني تشنجات في أحد شوارع جدة.

ووفقًا للمعلومات، باشرت الدوريات الأمنية الحالة في حينها، وتبيَّن أنها لامرأة من جنسية عربية، تعاني تشنجات.

وتشير المعلومات إلى أن المرأة أفادت بأنها تستخدم دواء للتشنجات، يسبب لها تلك الأعراض.

الجهات الأمنية استدعت فرقة الهلال الأحمر، التي قامت بالكشف عليها، وتبيَّن سلامتها.

وأكدت المصادر أن الجهات المعنية تعمل على ضبط الشخص الذي قام بتصوير الفيديو ونشره لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

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