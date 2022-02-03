هيئة المساحة تطلق النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية

تتواكب مع رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق التحول الاقتصادي والرقمي

أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، اليوم، النسخة المحدثة من المنصة الجيومكانية الوطنية التي تحتوي على معلومات جيومكانية وطنية موثوقة وآمنة ومحدثة، وتقدم العديد من الخدمات والأدوات لمستخدميها وجرى تحديثها ببيانات أكثر من عشرين جهة حكومية تم جمعها ومعالجتها وتكاملها ونشرها عبر المنصة التي جاء إطلاقها خلال أعمال مؤتمر LEAP، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وبرعاية من هيئة الحكومة الرقمية.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، أن المعلومات الرقمية الجيومكانية تُعد من المحركات الرئيسية في التوسع في المدن الذكية والتنمية الحضرية وتستخدم في العديد من المجالات وفي مختلف القطاعات، وعنصر أساس في تحليل واستشراف المستقبل وعليها تُبنى القرارات الذكية المبنية على معلومات دقيقة.

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا بالتعاون مع الجهات الحكومية على إعداد الاستراتيجية الجيومكانية الوطنية التي ستمكنها -بمشيئة الله- من قيادة قطاع المساحة بما يتواكب مع تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030 نحو تحقيق التحول الاقتصادي والرقمي، من خلال توفير حلول جيومكانية ذكية موثوقة وآمنة للقطاع الجيومكاني وتوحيد الجهود الوطنية، وتحسن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات، مما يسهم في رفع تقييم وجاهزية المملكة عالميًا، ويحقق الاستدامة وتبنّي الابتكار المستمر.