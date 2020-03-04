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إرشادات وقائية عن "كورونا" على شاشات المسجد الحرام

نشرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتعاون مع وزارة الصحة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الصحة، موادَّ توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

يُذكر أن الرئاسة تكثّف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدّي لهذا الفيروس؛ للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إرشادات وقائية عن "كورونا" على شاشات المسجد الحرام
سبق

نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الصحة، موادَّ توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

يُذكر أن الرئاسة تكثّف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدّي لهذا الفيروس؛ للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:46 AM

إرشادات وقائية عن "كورونا" على شاشات المسجد الحرام

نشرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالتعاون مع وزارة الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وزارة الصحة، موادَّ توعوية عن فيروس كورونا المستجد على الشاشات المنتشرة في ساحة المسجد الحرام، تتضمن أهم الإرشادات للوقاية من الإصابة بالفيروس.

يُذكر أن الرئاسة تكثّف تعاونها مع جميع الجهات الحكومية في التصدّي لهذا الفيروس؛ للحفاظ على سلامة مرتادي الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ليعودوا إلى بلادهم سالمين بإذن الله.

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