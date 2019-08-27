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حصيلة إصابات تفجيري كابول ترتفع إلى 60.. وانفجار جديد غربي العاصمة

"بايدن" لم يغير خطط الانسحاب النهائي من أفغانستان إلى الآن

نقلت وكالة "رويترز" عن مستشفى الطوارئ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الخميس)، أن حوالي 60 مصاباً وصلوا حتى الآن جراء تفجيري المطار.

وذكر مصدر مطلع لـ"رويترز" أن البيت الأبيض لم يعلن حتى الآن ما يشير إلى تغيير في خطط الرئيس جو بايدن بشأن الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، نتيجة التفجيرات التي وقعت عند مطار كابول.

على الصعيد نفسه، هز انفجار جديد منطقة ميرويس ميدان غربي كابول، ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن، وذلك عقب الانفجارين اللذين وقعا خارج مطار كابول.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حصيلة إصابات تفجيري كابول ترتفع إلى 60.. وانفجار جديد غربي العاصمة
سبق

نقلت وكالة "رويترز" عن مستشفى الطوارئ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الخميس)، أن حوالي 60 مصاباً وصلوا حتى الآن جراء تفجيري المطار.

وذكر مصدر مطلع لـ"رويترز" أن البيت الأبيض لم يعلن حتى الآن ما يشير إلى تغيير في خطط الرئيس جو بايدن بشأن الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، نتيجة التفجيرات التي وقعت عند مطار كابول.

على الصعيد نفسه، هز انفجار جديد منطقة ميرويس ميدان غربي كابول، ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن، وذلك عقب الانفجارين اللذين وقعا خارج مطار كابول.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
09:11 PM

حصيلة إصابات تفجيري كابول ترتفع إلى 60.. وانفجار جديد غربي العاصمة

"بايدن" لم يغير خطط الانسحاب النهائي من أفغانستان إلى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة "رويترز" عن مستشفى الطوارئ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الخميس)، أن حوالي 60 مصاباً وصلوا حتى الآن جراء تفجيري المطار.

وذكر مصدر مطلع لـ"رويترز" أن البيت الأبيض لم يعلن حتى الآن ما يشير إلى تغيير في خطط الرئيس جو بايدن بشأن الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، نتيجة التفجيرات التي وقعت عند مطار كابول.

على الصعيد نفسه، هز انفجار جديد منطقة ميرويس ميدان غربي كابول، ولا أنباء عن ضحايا حتى الآن، وذلك عقب الانفجارين اللذين وقعا خارج مطار كابول.

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