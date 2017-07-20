رئيس "الشورى" يبدأ زيارة رسمية إلى جمهورية قيرغيزستان

يلتقي خلالها رئيس البلاد ومسؤولين بارزين

يبدأ رئيس مجلس الشورى، الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارة رسمية إلى جمهورية قيرغيزستان تلبية لدعوة من داستانبيك جمعبيكوف، رئيس البرلمان القيرغيزي، يرافقه خلالها عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - القيرغيزية في مجلس الشورى.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف، ودولة رئيس الوزراء محمد غالي أبولغازيف، كما يجري مباحثات عدة مع كبار المسؤولين في جمهورية قيرغيزستان؛ إذ يلتقي وزير الخارجية تشينغيز أيداربيكوف، وسماحة مفتي جمهورية قيرغيزستان مقصد بيك توقطوموشيف، وعددًا من المسؤولين.

كما سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس البرلمان القيرغيزي، تهدف في مجملها إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ولاسيما على الصعيد البرلماني.

وأوضح "آل الشيخ" أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تطوير العلاقات مع جمهورية قيرغيزستان من منطلق إيمانها العميق بأهمية تعزيز التضامن والتقارب بين الدول الإسلامية، بما يؤسس لمزيد من التعاون لمواجهة التحديات التي تحيط بعالمنا الإسلامي.

وبيّن أن ما يميز العلاقات بين البلدين هو توافُر الإرادة السياسية المخلصة لدى قيادتَي البلدَين، واهتمامهما بدعم العلاقات الثنائية. وهذه الزيارة تؤكد حرص السعودية على تعزيز العلاقات مع هذا البلد الشقيق؛ إذ إن السعودية تقدر ما حققته جمهورية قيرغيزستان من تنمية شاملة، ورخاء اقتصادي، وأمن واستقرار.. وما تقوم به من دور سياسي متنامٍ على الساحتَيْن الإقليمية والدولية.

وأشار إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية قيرغيزستان، والرغبة المشتركة بين الجانبَيْن لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأضاف "آل الشيخ" بأن الدعوة الكريمة التي تلقاها من رئيس البرلمان القيرغيزي تعكس الرغبة في دفع التعاون والتنسيق البرلماني في مختلف المحافل البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القيرغيزي، نحو آفاق أرحب بما يخدم العلاقات بين البلدين بشكل عام، والعلاقات البرلمانية بشكل خاص.

ولفت إلى أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها مجلس الشورى في تنمية وتطوير علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي بيان دور السعودية المهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلام الدوليَّين، من خلال إطلاع البرلمانيين في الدول الشقيقة والصديقة على مواقف السعودية الراسخة تجاه تلك القضايا، والمستجدات على الساحة في المنطقة.