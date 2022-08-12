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"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

متحدث "الصحة": المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لتوفير لقاح كورونا

قال: أكثر من مليوني مستفيد من مراكز تأكد وعيادات "تطمن".. الخدمة مستمرة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: الخدمات في مراكز "تأكد" وعيادات "تطمن" مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس، ومن تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.

وأكد أنه لم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على فيروس #كورونا.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لتوفير لقاح كورونا
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: الخدمات في مراكز "تأكد" وعيادات "تطمن" مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس، ومن تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.

وأكد أنه لم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على فيروس #كورونا.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:56 PM

متحدث "الصحة": المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لتوفير لقاح كورونا

قال: أكثر من مليوني مستفيد من مراكز تأكد وعيادات "تطمن".. الخدمة مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,504

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: الخدمات في مراكز "تأكد" وعيادات "تطمن" مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس، ومن تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.

وأكد أنه لم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على فيروس #كورونا.

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