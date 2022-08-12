متحدث "الصحة": المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لتوفير لقاح كورونا

قال: أكثر من مليوني مستفيد من مراكز تأكد وعيادات "تطمن".. الخدمة مستمرة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: الخدمات في مراكز "تأكد" وعيادات "تطمن" مستمرة، وقُدمت الخدمات لأكثر من مليوني مستفيد حتى الآن.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: المملكة تشارك بكل الجهود العالمية لدعم جميع الأبحاث ودعم توفير لقاحات أو علاجات ناجحة لمقاومة هذا الفيروس، ومن تلك الجهود ما أعلن عنه مؤخرًا من بدء تجربة التطبيق السريري أو الأبحاث لبعض هذه اللقاحات.

وأكد أنه لم يثبت أن تغير الفصول يؤثر على فيروس #كورونا.