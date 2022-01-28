النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

تعطش وحشي للدماء.. حوثي يقتل امرأة أمام منزلها في تعز

سابع يمنية تفقد حياتها بنيران قناصة الميليشيا في المدينة

قتل قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز، وذلك في تعطش وحشي للدماء لا تحركه سوى دوافع القتل.


ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر محلي أن قناص الميليشيات المتمركز في جبل البرقة، استهدف برصاصة قاتلة مواطنة، خلال تواجدها أمام منزلها في عزلة القحيفة، مما أدى إلى استشهادها مباشرة.

وبين المصدر أن هذه المرأة هي السابعة التي تستشهد برصاصة قناصة الميليشيات في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تعطش وحشي للدماء.. حوثي يقتل امرأة أمام منزلها في تعز
سبق

قتل قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز، وذلك في تعطش وحشي للدماء لا تحركه سوى دوافع القتل.


ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر محلي أن قناص الميليشيات المتمركز في جبل البرقة، استهدف برصاصة قاتلة مواطنة، خلال تواجدها أمام منزلها في عزلة القحيفة، مما أدى إلى استشهادها مباشرة.

وبين المصدر أن هذه المرأة هي السابعة التي تستشهد برصاصة قناصة الميليشيات في المنطقة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:39 PM

تعطش وحشي للدماء.. حوثي يقتل امرأة أمام منزلها في تعز

سابع يمنية تفقد حياتها بنيران قناصة الميليشيا في المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,498

قتل قناص تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الاثنين)، امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز، وذلك في تعطش وحشي للدماء لا تحركه سوى دوافع القتل.


ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أوضح مصدر محلي أن قناص الميليشيات المتمركز في جبل البرقة، استهدف برصاصة قاتلة مواطنة، خلال تواجدها أمام منزلها في عزلة القحيفة، مما أدى إلى استشهادها مباشرة.

وبين المصدر أن هذه المرأة هي السابعة التي تستشهد برصاصة قناصة الميليشيات في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,991
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,662
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,668

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة