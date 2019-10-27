قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد عبده مجرشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن . جاء ذلك خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، حيث نقل الأمير سعود بن جلوي تعازي القيادة الرشيدة داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة، ونائب أمير منطقة المكرمة، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

"سعود بن جلوي" يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب "مجرشي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-27 قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد عبده مجرشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .



جاء ذلك خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، حيث نقل الأمير سعود بن جلوي تعازي القيادة الرشيدة داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة، ونائب أمير منطقة المكرمة، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 05:22 PM

"سعود بن جلوي" يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب "مجرشي" استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن





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قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد عبده مجرشي، الذي استشهد في الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .



جاء ذلك خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، حيث نقل الأمير سعود بن جلوي تعازي القيادة الرشيدة داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم, أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة، ولمحافظ جدة، ونائب أمير منطقة المكرمة، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.