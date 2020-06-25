تصميمها يتواءم مع الطبيعة.. تدشين الحديقة المضيئة بمنتزه الردف بالطائف

الأمانة نفذت برنامجاً شاملاً لتعقيم وتطهير المنتزهات والحدائق قبل إعادة فتحها

دشن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل حديقة المجسمات المضيئة بمنتزه الردف والتي تحتوي على العديد من الأشكال الجمالية المضيئة الملونة، والتي تم تصميمها بما يتواءم مع الطبيعة المميزة بالمنتزه، وتقع حديقة المجسمات المضيئة بجوار البوابة رقم 5 ، حيث تقدم تجربة ممتعة للزوار.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لأمين الطائف المهندس محمد آل هميل لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، والتي نفذتها الأمانة بمنتزه الردف ومنتزه الملك عبدالله والحدائق والمنتزهات العامة، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالطائف.

وتم اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة داخل المنتزهات العام والحدائق لسلامة الزوار خلال الموسم السياحي الذي تشهده المحافظة، وخصصت الأمانة فريقاً لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية وقياس درجة الحرارة لمرتادي المنتزه، وتوفير مواد التعقيم والتأكد من لبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف، ومنع التجمعات والازدحام داخل مناطق العاب الأطفال.

وأشار أمين الطائف أن الأمانة نفذت برنامجاً شاملاً لتعقيم وتطهير المنتزهات والحدائق قبل إعادة فتحها للمتنزهين، كما يتم تنفيذ برنامج دوري للصيانة ومعالجة كافة الملاحظات لسلامة المرتادين.