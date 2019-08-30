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شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 مخالفين ارتكبوا جرائم سلب الأموال

سرقة عملاء البنوك تحت التهديد بالأسلحة البيضاء

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية.

وتتراوح أعمار المتهمين بين العقدين الثاني والثالث؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في تتبع عملاء البنوك، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء؛ حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة 790 ألف ريال.

وتم توقيف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 مخالفين ارتكبوا جرائم سلب الأموال
سبق

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية.

وتتراوح أعمار المتهمين بين العقدين الثاني والثالث؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في تتبع عملاء البنوك، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء؛ حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة 790 ألف ريال.

وتم توقيف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
02:45 PM

شرطة الرياض: الإطاحة بـ5 مخالفين ارتكبوا جرائم سلب الأموال

سرقة عملاء البنوك تحت التهديد بالأسلحة البيضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال؛ أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية.

وتتراوح أعمار المتهمين بين العقدين الثاني والثالث؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في تتبع عملاء البنوك، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء؛ حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة 790 ألف ريال.

وتم توقيف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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