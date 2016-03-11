استهداف صاروخي لمعسكر يضم قوات أمريكية شمال بغداد

العثور على منصة إطلاق

قصف مجهولون معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، الذي يحتضن قوات أمريكية، اليوم (الأربعاء)، بالصواريخ.





وبينت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن 10 صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأشارت إلى العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية.