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"أرامكو": السبت المقبل موعد نقل الأسهم المجانية للمستثمرين الأفراد

للمستثمرين السعوديين المستحقين وفق الشروط المحددة

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، أن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ، الموافق 2020/07/25.

وبدأت شركة أرامكو السعودية في 8 يونيو الماضي تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة، حيث سيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم.

وسيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

وبحسب إعلان أرامكو السابق، فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.

وسيقوم أيضاً مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً"؛ لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو": السبت المقبل موعد نقل الأسهم المجانية للمستثمرين الأفراد
سبق

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، أن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ، الموافق 2020/07/25.

وبدأت شركة أرامكو السعودية في 8 يونيو الماضي تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة، حيث سيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم.

وسيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

وبحسب إعلان أرامكو السابق، فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.

وسيقوم أيضاً مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً"؛ لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
05:58 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
06:31 PM

"أرامكو": السبت المقبل موعد نقل الأسهم المجانية للمستثمرين الأفراد

للمستثمرين السعوديين المستحقين وفق الشروط المحددة

A A A
حامد العلي - الظهران
0
1,452

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، أن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ، الموافق 2020/07/25.

وبدأت شركة أرامكو السعودية في 8 يونيو الماضي تحديد المستحقين وإيداع الأسهم المجانية للأفراد المكتتبين في الشركة، بعد احتفاظهم بالأسهم طوال المدة المحددة بستة أشهر كاملة، حيث سيحصل الأفراد السعوديون على أسهم مجانية عبارة عن سهم لكل 10 أسهم.

وسيكون الحد الأقصى للاستحقاق 100 سهم لكل فرد سعودي احتفظ بالأسهم التي اكتتب بها لمدة 180 يومًا للمحتفظين بملكية أسهمهم بشكل مستمر ودون انقطاع طيلة تلك الفترة.

وبحسب إعلان أرامكو السابق، فلن يتم احتساب أي أسهم يتم شراؤها بعد انتهاء عملية الطرح من ضمن الأسهم المستحقة لمنح الأسهم.

وسيقوم أيضاً مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق منهجية "الأسهم الأخيرة تُستبعد أولاً"؛ لمراقبة التعاملات في أسهم الشركة، بهدف تحديد عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية لكل فرد من المكتتبين الأفراد المؤهلين والتي سيتم احتساب عدد الأسهم المجانية الممنوحة لهم من عدد أسهم الطرح المودعة في المحفظة الاستثمارية.

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