النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدني عسير ينبه: أمطار رعدية غزيرة حتى الأحد المقبل على هذه المناطق

مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد أنه استمراراً للتنبيهات السابقة فإن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال الفترة القادمة حتى يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ - 2019/11/24 م..

وأضاف النقيب السيد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التنبيه وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

مدني عسير الدفاع المدني أمطار سيول حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدني عسير ينبه: أمطار رعدية غزيرة حتى الأحد المقبل على هذه المناطق
سبق

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد أنه استمراراً للتنبيهات السابقة فإن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال الفترة القادمة حتى يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ - 2019/11/24 م..

وأضاف النقيب السيد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التنبيه وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
11:57 PM

مدني عسير ينبه: أمطار رعدية غزيرة حتى الأحد المقبل على هذه المناطق

مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
1
3,824

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد أنه استمراراً للتنبيهات السابقة فإن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتتخللها رياح سطحية نشطة وجريان للسيول على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل خلال الفترة القادمة حتى يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ - 2019/11/24 م..

وأضاف النقيب السيد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التنبيه وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,537
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,913
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,234

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة