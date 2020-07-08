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"موارد مكة" ينفذ 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية

شملت المنطقة ومحافظاتها وأسفرت عن ضبط 441 مخالفة

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 441 مخالفة.

جدير بالذكر أن الجولات تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وتنفذ بشكل يومي.

وتظهر الجولات التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البروتوكولات الموضوعة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موارد مكة" ينفذ 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية
سبق

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 441 مخالفة.

جدير بالذكر أن الجولات تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وتنفذ بشكل يومي.

وتظهر الجولات التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البروتوكولات الموضوعة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
02:49 PM

"موارد مكة" ينفذ 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية

شملت المنطقة ومحافظاتها وأسفرت عن ضبط 441 مخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، 2441 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط 441 مخالفة.

جدير بالذكر أن الجولات تشمل منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها وتنفذ بشكل يومي.

وتظهر الجولات التزام العديد من المنشآت بالأنظمة والضوابط وفق البروتوكولات الموضوعة.

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