"يزيد الراجحي": ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلوب السعوديين.. ونستلهم منجزات قيادتنا الرشيدة

الذكرى صادفت تحقيقه لقب بطولة رالي الرياض

رفع بطل الراليات السعودي، السائق يزيد الراجحي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وأهدى الراجحي لمقام خادم الحرمين الشريفين كأس بطولة "رالي الرياض" التي حققها اليوم، قائلاً: " صادف الفوز اليوم ذكرى البيعة الخامسة. ونهدي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- هذه الكأس. مقام ملكنا الغالي أكبر من الكأس، ولكن عبارة عن هدية تعبيرية".

وأكد الراجحي أن ذكرى البيعة الرابعة مناسبة غالية على قلوب السعوديين، وتدفعهم لاستلهام منجزات قائد هذا الكيان، الذي عمل على بناء دولة عصرية، تتسم بالقوة من خلال تمسكها بثوابتها وقيمها، وتتسم بالحداثة القائمة على صناعة الفكر المتزن النير، وتقوم على بناء الإنسان كونه واسطة العقد في تكوين التنمية، وبناء الوطن، ومحور التحدي الأول.

ولفت الراجحي إلى أن السعودية شهدت في هذا العهد الزاهر قفزات تنموية هائلة، شملت مختلف المجالات، وعمت جميع مناطق السعودية.

ودعا الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.