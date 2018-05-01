"التجارة" و"الإعلام" تضبطان 45 ألف مطبوع مخالف وتغلقان 5 مطابع

الفرق الرقابية استهدفت 783 مطبعة بالمناطق كافة على مدار 5 أيام

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة والإعلام، حملة تفتيشية مشتركة على منشآت قطاع المطابع في جميع مناطق المملكة استغرقت مدة خمسة أيام، وأسفرت عن تفتيش 783 مطبعة, وضبط وحجز 45850 مطبوعاً مخالفاً, وتحرير 45 مخالفة على المنشآت العاملة في القطاع، فضلاً عن إغلاق خمس مطابع مخالفة بمدينة الرياض.

تهدف الحملة الرقابية المشتركة إلى التحقق من نظامية عمل المطابع وتطبيق الأنظمة على المنشآت المخالفة والقضاء على ممارسات الغش التجاري في السلع والمنتجات وتقليد وتزوير العلامات التجارية المسجلة حفظاً لحقوق الملكية الفكرية.

وباشرت الفرق الرقابية ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام مكافحة التستر ونظام السجل التجاري.

وعملت "التجارة والإعلام" وفق آلية تنسيق مشتركة في أثناء تنفيذ الحملة، من خلال تتبع تفاصيل معلومات المطابع التي يجري التعامل معها لطباعة وتقليد العلامات التجارية للسلع والمنتجات المضبوطة من قِبل الفرق الرقابية لـ "التجارة" وضبطها قبل إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات النظامية في حقهم.

واشتملت مخالفات المطابع المضبوطة في الحملة الميدانية على وجود شبهة تستر تجاري، ومزاولة النشاط دون سجل تجاري، ومخالفة عدم تطابق نشاط السجل مع المنشأة، وطباعة علامات تجارية مسجلة بعد تحريفها لإيهام المستهلكين بجودة المنتجات التي توضع عليها، وتقليد وتزوير علامات تجارية مسجلة أو مشهورة دون الحصول على موافقة مالك العلامة.

وتترتب على مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى التشهير وترحيل العمالة بعد محكوميتهم وإيقاف النشاط، وذلك وفق منطوق الحكم القضائي.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار، عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.