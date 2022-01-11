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عودة حضورية لـ "الابتدائية ورياض الأطفال" بعد انقطاع عامين.. المدارس تستعد

استكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات

تواصل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري بعد انقطاع نحو عامين، واستكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتتابع الفرق الميدانية في إدارات التعليم الزيارات الميدانية بشكل مستمر الأعمال المنفذة كافة في المدارس، من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.

تأتي هذه الإجراءات تأكيداً على أهمية تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يعزز من العودة الآمنة داخل المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم؛ بدعم وشراكة فاعلة بين وزارة التعليم والمجتمع والأسر وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة للعودة الآمنة.

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عودة حضورية لـ "الابتدائية ورياض الأطفال" بعد انقطاع عامين.. المدارس تستعد
سبق

تواصل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري بعد انقطاع نحو عامين، واستكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتتابع الفرق الميدانية في إدارات التعليم الزيارات الميدانية بشكل مستمر الأعمال المنفذة كافة في المدارس، من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.

تأتي هذه الإجراءات تأكيداً على أهمية تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يعزز من العودة الآمنة داخل المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم؛ بدعم وشراكة فاعلة بين وزارة التعليم والمجتمع والأسر وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة للعودة الآمنة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:41 PM

عودة حضورية لـ "الابتدائية ورياض الأطفال" بعد انقطاع عامين.. المدارس تستعد

استكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,546

تواصل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها للعودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري بعد انقطاع نحو عامين، واستكمال عمليات الصيانة والنظافة والتشغيل للمدارس، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتتابع الفرق الميدانية في إدارات التعليم الزيارات الميدانية بشكل مستمر الأعمال المنفذة كافة في المدارس، من خلال جولات تفقدية للتأكد من جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وغيرها، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.

تأتي هذه الإجراءات تأكيداً على أهمية تطبيق التدابير الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يعزز من العودة الآمنة داخل المدرسة، والحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم؛ بدعم وشراكة فاعلة بين وزارة التعليم والمجتمع والأسر وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة للعودة الآمنة.

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