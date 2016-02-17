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"الشؤون الإسلامية" تسلم 32.700 نسخة من المصاحف لكينيا

بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة

تباشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف غداً، تسليم الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة نيروبي بجمهورية كينيا.
ووصل إجمالي ما أرسل 73.050 نسخة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة، بعد أن تم وصول جميع الشحنات للعاصمة نيروبي.

وبهذه المناسبة، نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعناية والاهتمام الذي يحظى به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن المجمع يعد الشاهد الأبرز لعناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه.

وبيّن أن المجمع منذ تأسيسه ينتج ملايين النسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه سنوياً، وقد كان انتاجه تسعة ملايين نسخة سنوياً، ثم زاد إنتاج المجمع إلى عشرين مليون نسخة بالمجان في مختلف أقطار العالم، تماشياً مع ريادتها للعالم الإسلامي، وحرصها على الحفاظ على القرآن الكريم من التحريف.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تسلم 32.700 نسخة من المصاحف لكينيا
سبق

تباشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف غداً، تسليم الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة نيروبي بجمهورية كينيا.
ووصل إجمالي ما أرسل 73.050 نسخة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة، بعد أن تم وصول جميع الشحنات للعاصمة نيروبي.

وبهذه المناسبة، نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعناية والاهتمام الذي يحظى به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن المجمع يعد الشاهد الأبرز لعناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه.

وبيّن أن المجمع منذ تأسيسه ينتج ملايين النسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه سنوياً، وقد كان انتاجه تسعة ملايين نسخة سنوياً، ثم زاد إنتاج المجمع إلى عشرين مليون نسخة بالمجان في مختلف أقطار العالم، تماشياً مع ريادتها للعالم الإسلامي، وحرصها على الحفاظ على القرآن الكريم من التحريف.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
03:29 PM

"الشؤون الإسلامية" تسلم 32.700 نسخة من المصاحف لكينيا

بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تباشر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف غداً، تسليم الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة نيروبي بجمهورية كينيا.
ووصل إجمالي ما أرسل 73.050 نسخة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة، بعد أن تم وصول جميع الشحنات للعاصمة نيروبي.

وبهذه المناسبة، نوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعناية والاهتمام الذي يحظى به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن المجمع يعد الشاهد الأبرز لعناية المملكة بالقرآن الكريم وعلومه.

وبيّن أن المجمع منذ تأسيسه ينتج ملايين النسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه سنوياً، وقد كان انتاجه تسعة ملايين نسخة سنوياً، ثم زاد إنتاج المجمع إلى عشرين مليون نسخة بالمجان في مختلف أقطار العالم، تماشياً مع ريادتها للعالم الإسلامي، وحرصها على الحفاظ على القرآن الكريم من التحريف.

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04 فبراير
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