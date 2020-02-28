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من انتقدهن صار من رواده.. شاهد سعودية وبناتها يفتتحن مطعماً بتبوك

يسابقن الزمن للتوسع في مشروعهن وإضافة أطباق جديدة ليكون مقصداً للراغبين

افتتحت الطاهية "أم يحيى"، مطعماً في تبوك وأصبحت تديره بمساعدة أولادها وبناتها؛ حيث تشرف الأم "الشيف الرئيسي" على إعداد الوجبات والأكلات الشعبية بينما يتقاسم أبناؤها الأدوار بتجهيز الأطباق وتقديمها للزبائن.

وفيما تسابق "أم يحيى" وأولادها الزمن للتوسع في مشروعها وإضافة أطباق جديدة ليكون مطعمها مقصداً للباحثين عن طعم الأكل المنزلي، قالت عبر تقرير منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع" بعد افتتاح المطعم: "أصبح هناك إقبال ومن كان ينتقدني صار من رواده وارتفعت معنوياتي بدعم وتشجيع أولادي فهم حولي وأصبحت فخورة وسعيدة بنجاحي".

ومن جهتها، لفتت إحدى بناتها إلى تباين نظرات الزبائن من سلبية بعمل النساء في مطعم إلى أخرى إيجابية بتقديم الدعم والتقدير المعنوي الكبير لهن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من انتقدهن صار من رواده.. شاهد سعودية وبناتها يفتتحن مطعماً بتبوك
سبق

افتتحت الطاهية "أم يحيى"، مطعماً في تبوك وأصبحت تديره بمساعدة أولادها وبناتها؛ حيث تشرف الأم "الشيف الرئيسي" على إعداد الوجبات والأكلات الشعبية بينما يتقاسم أبناؤها الأدوار بتجهيز الأطباق وتقديمها للزبائن.

وفيما تسابق "أم يحيى" وأولادها الزمن للتوسع في مشروعها وإضافة أطباق جديدة ليكون مطعمها مقصداً للباحثين عن طعم الأكل المنزلي، قالت عبر تقرير منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع" بعد افتتاح المطعم: "أصبح هناك إقبال ومن كان ينتقدني صار من رواده وارتفعت معنوياتي بدعم وتشجيع أولادي فهم حولي وأصبحت فخورة وسعيدة بنجاحي".

ومن جهتها، لفتت إحدى بناتها إلى تباين نظرات الزبائن من سلبية بعمل النساء في مطعم إلى أخرى إيجابية بتقديم الدعم والتقدير المعنوي الكبير لهن.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
06:00 PM

من انتقدهن صار من رواده.. شاهد سعودية وبناتها يفتتحن مطعماً بتبوك

يسابقن الزمن للتوسع في مشروعهن وإضافة أطباق جديدة ليكون مقصداً للراغبين

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
5,293

افتتحت الطاهية "أم يحيى"، مطعماً في تبوك وأصبحت تديره بمساعدة أولادها وبناتها؛ حيث تشرف الأم "الشيف الرئيسي" على إعداد الوجبات والأكلات الشعبية بينما يتقاسم أبناؤها الأدوار بتجهيز الأطباق وتقديمها للزبائن.

وفيما تسابق "أم يحيى" وأولادها الزمن للتوسع في مشروعها وإضافة أطباق جديدة ليكون مطعمها مقصداً للباحثين عن طعم الأكل المنزلي، قالت عبر تقرير منصور المزهم لبرنامج "mbc في أسبوع" بعد افتتاح المطعم: "أصبح هناك إقبال ومن كان ينتقدني صار من رواده وارتفعت معنوياتي بدعم وتشجيع أولادي فهم حولي وأصبحت فخورة وسعيدة بنجاحي".

ومن جهتها، لفتت إحدى بناتها إلى تباين نظرات الزبائن من سلبية بعمل النساء في مطعم إلى أخرى إيجابية بتقديم الدعم والتقدير المعنوي الكبير لهن.

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