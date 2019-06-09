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يوم دام للحوثيين في حجة.. مقاتلات التحالف تقتل وتصيب العشرات وتدمر مخزن أسلحة

شنت غارات على تجمعات المليشيا في حرض

قُتل وجُرح عشرات الحوثيون، ودُمرت آليات قتالية التابعة لهم، اليوم (الأحد)، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف، استهدفت بثلاث غارات جوية، مواقع للمليشيا، أحدها مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس.

وأضاف أن الغارات أدت إلى تدمير المخزن، وتكبيد المليشيا عدداً من القتلى والجرحى.

على الصعيد نفسه، نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية مماثلة، اليوم استهدفت بها تجمعات المليشيا، غربي مديرية حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عيار 14.5، وعدد من العربات التابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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يوم دام للحوثيين في حجة.. مقاتلات التحالف تقتل وتصيب العشرات وتدمر مخزن أسلحة
سبق

قُتل وجُرح عشرات الحوثيون، ودُمرت آليات قتالية التابعة لهم، اليوم (الأحد)، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف، استهدفت بثلاث غارات جوية، مواقع للمليشيا، أحدها مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس.

وأضاف أن الغارات أدت إلى تدمير المخزن، وتكبيد المليشيا عدداً من القتلى والجرحى.

على الصعيد نفسه، نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية مماثلة، اليوم استهدفت بها تجمعات المليشيا، غربي مديرية حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عيار 14.5، وعدد من العربات التابعة لها.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
07:05 PM

يوم دام للحوثيين في حجة.. مقاتلات التحالف تقتل وتصيب العشرات وتدمر مخزن أسلحة

شنت غارات على تجمعات المليشيا في حرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وجُرح عشرات الحوثيون، ودُمرت آليات قتالية التابعة لهم، اليوم (الأحد)، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، شمالي محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف، استهدفت بثلاث غارات جوية، مواقع للمليشيا، أحدها مخزن أسلحة، جنوب قرية الدشاولة غرب مديرية عبس.

وأضاف أن الغارات أدت إلى تدمير المخزن، وتكبيد المليشيا عدداً من القتلى والجرحى.

على الصعيد نفسه، نفذت مقاتلات التحالف غارات جوية مماثلة، اليوم استهدفت بها تجمعات المليشيا، غربي مديرية حرض، خلفت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عيار 14.5، وعدد من العربات التابعة لها.

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