النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضربة موجعة.. الجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلًا في "كسارة مأرب"

استعاد آليات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة

قتل 80 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمتمردين.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا مهاجمة مواقع في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، وكبدت الميليشيا 80 قتيلًا، وعشرات الجرحى.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبّدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلًا في "كسارة مأرب"
سبق

قتل 80 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمتمردين.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا مهاجمة مواقع في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، وكبدت الميليشيا 80 قتيلًا، وعشرات الجرحى.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبّدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
07:18 PM

ضربة موجعة.. الجيش اليمني يكبد الحوثيين 80 قتيلًا في "كسارة مأرب"

استعاد آليات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,698

قتل 80 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، في ضربة موجعة للمتمردين.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا مهاجمة مواقع في جبهة الكسارة، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها، وكبدت الميليشيا 80 قتيلًا، وعشرات الجرحى.

وبيّن أن قوات الجيش الوطني استعادت عربات مدرعة، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها وكبّدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,140
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,288
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,119
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,468

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة