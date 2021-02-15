بقيق.. "أنشودة المعلم" تنال إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

أداها أحد الطلاب في مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية

نالت أنشودة المعلم "‏ألا يالورد شادي أنا أحترم أستاذي"، التي ألقيت في مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية في بقيق، إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أنشد "القصيدة" الطالب بالمرحلة الابتدائية، مسلم المنهالي، وشاركه في الإلقاء، المعلم محمد بن علي العويس، من قصيدة الشاعر خالد بن عبدالرحمن السبيعي.