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رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة

توقع اكتمال تلقي اللقاح في الجامعة مع بداية العام الدراسي

قال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي: إن الجامعة ستصل إلى نسبة التحصين الكاملة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع بداية العام الدراسي، الأسبوع المقبل.

وأضاف: وصلنا الآن إلى 83 بالمائة، وهذه النسبة سوف ترتفع مع بداية العام الدراسي بشكل كامل.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للدكتور "العتيبي" إلى مركز اللقاحات التابع للجامعة في المدينة الطبية الأكاديمية، أمس، بحضور مستشار رئيس الجامعة الدكتور فهد المهنا، ووكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي، ورئيس المركز الدكتور شاهر الشهري، وعميد القبول والتسجيل عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات د.خالد العيسى، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام م. طفيل اليوسف.

وقدم الدكتور غازي العتيبي شكره وتقديره وعظيم امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الجهود الاستثنائية للدولة؛ حفاظًا على صحة المواطن والمقيم في ظل هذه الجائحة، ومنها توفير لقاح كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، مما مكّن الجامعة من الوصول إلى نسبة تحصين عالية لمنسوبيها.

وثمّن متابعة وحرص أَمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وتوجيههما بتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة وزوارها.

وأضاف: نقدر عاليًا التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، لجميع الإجراءات التي تقوم بها الجامعة، لضمان عودة آمنه للدراسة حضوريًا، ودعمه اللامحدود للجامعة.

وأوضح الدكتور "العتيبي" أن مركز اللقاحات في الجامعة يقدم 1500 جرعة تطعيم يوميًا، وأن المركز مفتوح يوميًا طوال أيام الأسبوع، لخدمة منسوبي الجامعة والتعليم العام والمواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أن نظام المواعيد يمنح أولوية في تحديد موعد لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين في اليوم نفسه أو اليوم التالي بأقصى حد؛ حيث بلغت نسبة تحصين منسوبي الجامعة بجرعتين حتى الآن 83% والنسبة متزايدة تصاعديًا بشكل يومي.

وشدد الدكتور "العتيبي"، على أهمية التحصين بجرعتين، وأنه بات شرطًا أساسيًا لدخول مقرات الجامعة، كما أن الطلاب غير المحصنين بجرعتين لن يسمح لهم بتسجيل المقررات ودخول الجامعة، وسوف يعتبر وضعهم الأكاديمي منقطع أو منسحب.

كما نبّه من أن أعضاء هيئة التدريس غير المحصنين بجرعتين، لن يسمح لهم بدخول الجامعة، وسوف يحتسب عدم حضورهم غياب بعذر لا يستحق عنه راتبًا، فيما سيتم التعامل مع الموظفون غير المحصنين بجرعتين وفقًا للتنظيم المعتمد من وزارة الموارد البشرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة
سبق

قال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي: إن الجامعة ستصل إلى نسبة التحصين الكاملة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع بداية العام الدراسي، الأسبوع المقبل.

وأضاف: وصلنا الآن إلى 83 بالمائة، وهذه النسبة سوف ترتفع مع بداية العام الدراسي بشكل كامل.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للدكتور "العتيبي" إلى مركز اللقاحات التابع للجامعة في المدينة الطبية الأكاديمية، أمس، بحضور مستشار رئيس الجامعة الدكتور فهد المهنا، ووكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي، ورئيس المركز الدكتور شاهر الشهري، وعميد القبول والتسجيل عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات د.خالد العيسى، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام م. طفيل اليوسف.

وقدم الدكتور غازي العتيبي شكره وتقديره وعظيم امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الجهود الاستثنائية للدولة؛ حفاظًا على صحة المواطن والمقيم في ظل هذه الجائحة، ومنها توفير لقاح كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، مما مكّن الجامعة من الوصول إلى نسبة تحصين عالية لمنسوبيها.

وثمّن متابعة وحرص أَمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وتوجيههما بتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة وزوارها.

وأضاف: نقدر عاليًا التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، لجميع الإجراءات التي تقوم بها الجامعة، لضمان عودة آمنه للدراسة حضوريًا، ودعمه اللامحدود للجامعة.

وأوضح الدكتور "العتيبي" أن مركز اللقاحات في الجامعة يقدم 1500 جرعة تطعيم يوميًا، وأن المركز مفتوح يوميًا طوال أيام الأسبوع، لخدمة منسوبي الجامعة والتعليم العام والمواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أن نظام المواعيد يمنح أولوية في تحديد موعد لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين في اليوم نفسه أو اليوم التالي بأقصى حد؛ حيث بلغت نسبة تحصين منسوبي الجامعة بجرعتين حتى الآن 83% والنسبة متزايدة تصاعديًا بشكل يومي.

وشدد الدكتور "العتيبي"، على أهمية التحصين بجرعتين، وأنه بات شرطًا أساسيًا لدخول مقرات الجامعة، كما أن الطلاب غير المحصنين بجرعتين لن يسمح لهم بتسجيل المقررات ودخول الجامعة، وسوف يعتبر وضعهم الأكاديمي منقطع أو منسحب.

كما نبّه من أن أعضاء هيئة التدريس غير المحصنين بجرعتين، لن يسمح لهم بدخول الجامعة، وسوف يحتسب عدم حضورهم غياب بعذر لا يستحق عنه راتبًا، فيما سيتم التعامل مع الموظفون غير المحصنين بجرعتين وفقًا للتنظيم المعتمد من وزارة الموارد البشرية.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
03:42 PM

رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن: وصول نسبة التحصين إلى 83 بالمائة

توقع اكتمال تلقي اللقاح في الجامعة مع بداية العام الدراسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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قال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف، الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي: إن الجامعة ستصل إلى نسبة التحصين الكاملة بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع بداية العام الدراسي، الأسبوع المقبل.

وأضاف: وصلنا الآن إلى 83 بالمائة، وهذه النسبة سوف ترتفع مع بداية العام الدراسي بشكل كامل.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للدكتور "العتيبي" إلى مركز اللقاحات التابع للجامعة في المدينة الطبية الأكاديمية، أمس، بحضور مستشار رئيس الجامعة الدكتور فهد المهنا، ووكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي، ورئيس المركز الدكتور شاهر الشهري، وعميد القبول والتسجيل عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات د.خالد العيسى، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام م. طفيل اليوسف.

وقدم الدكتور غازي العتيبي شكره وتقديره وعظيم امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الجهود الاستثنائية للدولة؛ حفاظًا على صحة المواطن والمقيم في ظل هذه الجائحة، ومنها توفير لقاح كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، مما مكّن الجامعة من الوصول إلى نسبة تحصين عالية لمنسوبيها.

وثمّن متابعة وحرص أَمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وتوجيههما بتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة وزوارها.

وأضاف: نقدر عاليًا التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار، لجميع الإجراءات التي تقوم بها الجامعة، لضمان عودة آمنه للدراسة حضوريًا، ودعمه اللامحدود للجامعة.

وأوضح الدكتور "العتيبي" أن مركز اللقاحات في الجامعة يقدم 1500 جرعة تطعيم يوميًا، وأن المركز مفتوح يوميًا طوال أيام الأسبوع، لخدمة منسوبي الجامعة والتعليم العام والمواطنين والمقيمين.

ولفت إلى أن نظام المواعيد يمنح أولوية في تحديد موعد لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين في اليوم نفسه أو اليوم التالي بأقصى حد؛ حيث بلغت نسبة تحصين منسوبي الجامعة بجرعتين حتى الآن 83% والنسبة متزايدة تصاعديًا بشكل يومي.

وشدد الدكتور "العتيبي"، على أهمية التحصين بجرعتين، وأنه بات شرطًا أساسيًا لدخول مقرات الجامعة، كما أن الطلاب غير المحصنين بجرعتين لن يسمح لهم بتسجيل المقررات ودخول الجامعة، وسوف يعتبر وضعهم الأكاديمي منقطع أو منسحب.

كما نبّه من أن أعضاء هيئة التدريس غير المحصنين بجرعتين، لن يسمح لهم بدخول الجامعة، وسوف يحتسب عدم حضورهم غياب بعذر لا يستحق عنه راتبًا، فيما سيتم التعامل مع الموظفون غير المحصنين بجرعتين وفقًا للتنظيم المعتمد من وزارة الموارد البشرية.

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