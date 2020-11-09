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الجزائر .. 642 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 14 مريضاً خلال يوم

سجلت الجزائر 642 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 62693 حالة.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الاثنين)، أن اللجنة سجلت وفاة 14 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2062 وفاة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 288 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 42325 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر .. 642 إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجلت الجزائر 642 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 62693 حالة.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الاثنين)، أن اللجنة سجلت وفاة 14 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2062 وفاة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 288 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 42325 حالة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
08:38 PM

الجزائر .. 642 إصابة جديدة بـ "كورونا"

الفيروس أودى بحياة 14 مريضاً خلال يوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الجزائر 642 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 62693 حالة.

وبين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم (الاثنين)، أن اللجنة سجلت وفاة 14 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2062 وفاة.

وأضاف أن اللجنة سجلت 288 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 42325 حالة.

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