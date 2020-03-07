نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بإمارة منطقة الرياض، عام ١٣٧٥هـ/ (١٩٥٥م). وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد ‎تولّى منصب أمير منطقة الرياض، إحدى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية في المساحة والسكان، وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة؛ حيث تم تعيينه بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة وهو في التاسعة عشرة من العمر، بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م، وبعد عام واحد عُيّن حاكمًا لمنطقة الرياض، وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م. واستمرّ أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة، إلى إحدى أسرع العواصم نموًّا في العالم العربي اليوم. ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًّا للسفر والتجارة. وقد شهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجازَ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والإستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها.

شاهد.. "الدارة" تنشر صورة تاريخية للملك "سلمان" عمرها 65 عامًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-07 نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بإمارة منطقة الرياض، عام ١٣٧٥هـ/ (١٩٥٥م).



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد ‎تولّى منصب أمير منطقة الرياض، إحدى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية في المساحة والسكان، وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة؛ حيث تم تعيينه بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة وهو في التاسعة عشرة من العمر، بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م، وبعد عام واحد عُيّن حاكمًا لمنطقة الرياض، وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م.



واستمرّ أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة، إلى إحدى أسرع العواصم نموًّا في العالم العربي اليوم.



ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًّا للسفر والتجارة.



وقد شهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجازَ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والإستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 01:28 PM

شاهد.. "الدارة" تنشر صورة تاريخية للملك "سلمان" عمرها 65 عامًا تعود إلى ١٣٧٥هـ.. والتقطت له داخل مكتبه في إمارة منطقة الرياض





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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بإمارة منطقة الرياض، عام ١٣٧٥هـ/ (١٩٥٥م).



وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد ‎تولّى منصب أمير منطقة الرياض، إحدى أكبر مناطق المملكة العربية السعودية في المساحة والسكان، وعاصمة الدولة في مرحلة مهمة من تاريخ هذه المدينة؛ حيث تم تعيينه بداية أميرًا لمنطقة الرياض بالنيابة وهو في التاسعة عشرة من العمر، بتاريخ 11 رجب 1373هـ الموافق 16 مارس 1954م، وبعد عام واحد عُيّن حاكمًا لمنطقة الرياض، وأميرًا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374هـ الموافق 18 أبريل 1955م.



واستمرّ أميرًا لمنطقة الرياض لأكثر من خمسة عقود، أشرف خلالها على عملية تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200 ألف نسمة، إلى إحدى أسرع العواصم نموًّا في العالم العربي اليوم.



ولم تخلُ فترة النمو هذه من التحديات الصعبة التي ترافق مسيرة التنمية، لكنه أثبت قدرة عالية على المبادرة، وتحقيق الإنجازات، وباتت العاصمة السعودية اليوم إحدى أغنى المدن في المنطقة، ومركزًا إقليميًّا للسفر والتجارة.



وقد شهدت الرياض خلال توليه الإمارة إنجازَ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق السريعة والحديثة، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، إلى جانب المتاحف والإستادات الرياضية ومدن الترفيه، وغيرها.