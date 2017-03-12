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المدن الصحية بالقريات تنفّذ "عيادة المسافر" بمطار المحافظة

من خلال أطباء وطبيبات لرفع مستوى الوعي الصحي للمسافرين

نفّذت المدن الصحية في محافظة القريات، مبادرة "عيادة المسافر"، بالتعاون مع المطار.

وتهدف مبادرة "عيادة المسافر" إلى رفع مستوى الوعي وثقافة صحة المسافرين بمطار القريات، وتزويدهم بأهم الإرشادات الصحية التي تسهم في تقليل المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

واشتملت المبادرة على عدة أقسام؛ منها التوعية بفيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه، والأمراض المزمنة أثناء السفر، وصحة المرأة والطفل في السفر، وأهمية التغذية أثناء السفر والأغذية التي تزيد من المناعة.

وتخلل فعاليات المبادرة، تطبيق عملي في الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي، ونُفذت هذه المبادرة من قِبَل أطباء وطبيبات زمالة طب الأسرة بالقريات والمتطوعين بصحة المحافظة.

المدن الصحية محافظة القريات مبادرة عيادة المسافر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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المدن الصحية بالقريات تنفّذ "عيادة المسافر" بمطار المحافظة
سبق

نفّذت المدن الصحية في محافظة القريات، مبادرة "عيادة المسافر"، بالتعاون مع المطار.

وتهدف مبادرة "عيادة المسافر" إلى رفع مستوى الوعي وثقافة صحة المسافرين بمطار القريات، وتزويدهم بأهم الإرشادات الصحية التي تسهم في تقليل المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

واشتملت المبادرة على عدة أقسام؛ منها التوعية بفيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه، والأمراض المزمنة أثناء السفر، وصحة المرأة والطفل في السفر، وأهمية التغذية أثناء السفر والأغذية التي تزيد من المناعة.

وتخلل فعاليات المبادرة، تطبيق عملي في الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي، ونُفذت هذه المبادرة من قِبَل أطباء وطبيبات زمالة طب الأسرة بالقريات والمتطوعين بصحة المحافظة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:06 PM

المدن الصحية بالقريات تنفّذ "عيادة المسافر" بمطار المحافظة

من خلال أطباء وطبيبات لرفع مستوى الوعي الصحي للمسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القريات
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نفّذت المدن الصحية في محافظة القريات، مبادرة "عيادة المسافر"، بالتعاون مع المطار.

وتهدف مبادرة "عيادة المسافر" إلى رفع مستوى الوعي وثقافة صحة المسافرين بمطار القريات، وتزويدهم بأهم الإرشادات الصحية التي تسهم في تقليل المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها أثناء السفر.

واشتملت المبادرة على عدة أقسام؛ منها التوعية بفيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه، والأمراض المزمنة أثناء السفر، وصحة المرأة والطفل في السفر، وأهمية التغذية أثناء السفر والأغذية التي تزيد من المناعة.

وتخلل فعاليات المبادرة، تطبيق عملي في الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي، ونُفذت هذه المبادرة من قِبَل أطباء وطبيبات زمالة طب الأسرة بالقريات والمتطوعين بصحة المحافظة.

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