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"البيئة" تستكشف وتعالج 70.42 ألف هكتار جراد صحراوي في 5 مناطق

أكدت أن الفرق الميدانية تواصل أعمالها وتتابع حركة الأسراب

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق الميدانية، أكملت خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الجاري استكشاف ومعالجة 70,425 هكتاراً من الجراد الصحراوي في 5 مناطق شملت: مسح 63,870 هكتاراً ومعالجة نحو 6555 هكتاراً، وذلك في الرياض والشرقية وحائل ونجران والقصيم.

وأوضحت الوزارة، أن المساحة المستكشفة خلال 15 يوماً في المنطقة الشرقية بلغت نحو 35,020 هكتاراً والمساحة المعالجة 4970 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المستكشفة في الرياض نحو 11770 هكتاراً، وتم معالجة 780 هكتاراً، وفي منطقة حائل تم استكشاف 8610 هكتارات ومعالجة 615 هكتاراً، وفي منطقة نجران بلغت مساحة الاستكشاف 3400 هكتار والمعالجة تمت في 190 هكتاراً، وتم استكشاف 5070 هكتاراً في منطقة القصيم، مشيرة إلى أن إجمالي التقارير الصادرة بلغت 233 تقريراً توزعت في المناطق المستهدفة.

وأكدت الوزارة، أن الفرق الميدانية تواصل أعمال الاستكشاف وتتابع حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تستكشف وتعالج 70.42 ألف هكتار جراد صحراوي في 5 مناطق
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق الميدانية، أكملت خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الجاري استكشاف ومعالجة 70,425 هكتاراً من الجراد الصحراوي في 5 مناطق شملت: مسح 63,870 هكتاراً ومعالجة نحو 6555 هكتاراً، وذلك في الرياض والشرقية وحائل ونجران والقصيم.

وأوضحت الوزارة، أن المساحة المستكشفة خلال 15 يوماً في المنطقة الشرقية بلغت نحو 35,020 هكتاراً والمساحة المعالجة 4970 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المستكشفة في الرياض نحو 11770 هكتاراً، وتم معالجة 780 هكتاراً، وفي منطقة حائل تم استكشاف 8610 هكتارات ومعالجة 615 هكتاراً، وفي منطقة نجران بلغت مساحة الاستكشاف 3400 هكتار والمعالجة تمت في 190 هكتاراً، وتم استكشاف 5070 هكتاراً في منطقة القصيم، مشيرة إلى أن إجمالي التقارير الصادرة بلغت 233 تقريراً توزعت في المناطق المستهدفة.

وأكدت الوزارة، أن الفرق الميدانية تواصل أعمال الاستكشاف وتتابع حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
09:51 PM

"البيئة" تستكشف وتعالج 70.42 ألف هكتار جراد صحراوي في 5 مناطق

أكدت أن الفرق الميدانية تواصل أعمالها وتتابع حركة الأسراب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الفرق الميدانية، أكملت خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الجاري استكشاف ومعالجة 70,425 هكتاراً من الجراد الصحراوي في 5 مناطق شملت: مسح 63,870 هكتاراً ومعالجة نحو 6555 هكتاراً، وذلك في الرياض والشرقية وحائل ونجران والقصيم.

وأوضحت الوزارة، أن المساحة المستكشفة خلال 15 يوماً في المنطقة الشرقية بلغت نحو 35,020 هكتاراً والمساحة المعالجة 4970 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المستكشفة في الرياض نحو 11770 هكتاراً، وتم معالجة 780 هكتاراً، وفي منطقة حائل تم استكشاف 8610 هكتارات ومعالجة 615 هكتاراً، وفي منطقة نجران بلغت مساحة الاستكشاف 3400 هكتار والمعالجة تمت في 190 هكتاراً، وتم استكشاف 5070 هكتاراً في منطقة القصيم، مشيرة إلى أن إجمالي التقارير الصادرة بلغت 233 تقريراً توزعت في المناطق المستهدفة.

وأكدت الوزارة، أن الفرق الميدانية تواصل أعمال الاستكشاف وتتابع حركة الأسراب، ومتى ما استقرت في منطقة ما يتم مكافحتها مباشرة.

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