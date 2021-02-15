ترقية وكيل محافظة جدة للمرتبة الخامسة عشرة

صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة إلى المرتبة الخامسة عشرة.
وأعرب بن جلوي عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة إلى المرتبة الخامسة عشرة.
وأعرب بن جلوي عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة إلى المرتبة الخامسة عشرة.
وأعرب بن جلوي عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
صدرت موافقة مجلس الوزراء بترقية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة إلى المرتبة الخامسة عشرة.
وأعرب بن جلوي عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.