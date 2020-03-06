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"البيروفيون" يتفاعلون مع ظهور "كاريلو" بالزي "السعودي"

اهتمت الصحف البيروفية بظهور اللاعب أندريه كاريلو محترف الهلال وهو يرتدي الزي السعودي الكامل في مقطع فيديو نشره اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وتحدثت صحيفة "larepublica" عن التفاعل الذي لقيه اللاعب من قبل زملائه اللاعبين وتحديداً البيروفي كارلوس زامبرانو الذي رد عليه في تعليقه بكلمات مثل الدوام الجزئي والحد الأدنى للأجور.

وتحدثت الصحيفة عن مستوى اللاعب مع الهلال حيث قالت إنه يبلي بلاءً أكثر من رائع مع فريقه الذي يتصدر مسابقة الدوري هناك في الوقت الحالي.

أندريه كاريلو الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"البيروفيون" يتفاعلون مع ظهور "كاريلو" بالزي "السعودي"
سبق

اهتمت الصحف البيروفية بظهور اللاعب أندريه كاريلو محترف الهلال وهو يرتدي الزي السعودي الكامل في مقطع فيديو نشره اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وتحدثت صحيفة "larepublica" عن التفاعل الذي لقيه اللاعب من قبل زملائه اللاعبين وتحديداً البيروفي كارلوس زامبرانو الذي رد عليه في تعليقه بكلمات مثل الدوام الجزئي والحد الأدنى للأجور.

وتحدثت الصحيفة عن مستوى اللاعب مع الهلال حيث قالت إنه يبلي بلاءً أكثر من رائع مع فريقه الذي يتصدر مسابقة الدوري هناك في الوقت الحالي.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:40 AM

"البيروفيون" يتفاعلون مع ظهور "كاريلو" بالزي "السعودي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
8,043

اهتمت الصحف البيروفية بظهور اللاعب أندريه كاريلو محترف الهلال وهو يرتدي الزي السعودي الكامل في مقطع فيديو نشره اللاعب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وتحدثت صحيفة "larepublica" عن التفاعل الذي لقيه اللاعب من قبل زملائه اللاعبين وتحديداً البيروفي كارلوس زامبرانو الذي رد عليه في تعليقه بكلمات مثل الدوام الجزئي والحد الأدنى للأجور.

وتحدثت الصحيفة عن مستوى اللاعب مع الهلال حيث قالت إنه يبلي بلاءً أكثر من رائع مع فريقه الذي يتصدر مسابقة الدوري هناك في الوقت الحالي.

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