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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية والشمالية

سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة.

الأرصاد رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية والشمالية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
08:08 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الرياض والشرقية والشمالية

سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحاً نشطة مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة.

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