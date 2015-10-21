القصيم.. إعادة تأهيل 290 ألف م2 من الطرق الرئيسة ببريدة

بهدف رفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري بالمدينة

بدأت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة القصيم، أعمال إعادة تأهيل أجزاءٍ من طريق الملك سعود، وطريق الملك خالد، وطريق الأمير فهد بن تركي، وطريق الرياض، بهدف رفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري بالمدينة.

وتضمنت أعمال التأهيل أعمال الكشط، وإعادة السفلتة بكميات تجاوزت 290 ألف متر مربع، وتنفيذ الدهانات والعلامات الأرضية، وذلك ضمن خطة أمانة منطقة القصيم لتأهيل الطرق الرئيسة بمدينة بريدة.