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فرنسا تسجل 23 وفاة و373 إصابة بفيروس كورونا

متوسط الوفيات 22 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الأخيرة

سجلت فرنسا 373 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و23 وفاة يوم الإثنين، وذلك تماشياً مع المتوسط الأسبوعي هذ الشهر الذي أظهر تراجعاً كبيراً مقارنة بذروة تفشي الوباء.

وبلغ متوسط الوفيات في فرنسا 22 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الأخيرة و33 حالة منذ بداية يونيو.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة يوم الإثنين بواقع 89 حالة عن إحصاء يوم الأحد، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بمتوسط الإصابات اليومية خلال الأيام السبعة الأخيرة البالغ 483 حالة، ويقل أيضاً عن المتوسط اليومي البالغ 409 إصابات منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجع عدد المرضى بالمستشفيات 130 حالة إلى 9693، وانخفض أيضاً عدد المسجلين بوحدات الرعاية المركزة 14 حالة إلى 701.

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فرنسا تسجل 23 وفاة و373 إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت فرنسا 373 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و23 وفاة يوم الإثنين، وذلك تماشياً مع المتوسط الأسبوعي هذ الشهر الذي أظهر تراجعاً كبيراً مقارنة بذروة تفشي الوباء.

وبلغ متوسط الوفيات في فرنسا 22 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الأخيرة و33 حالة منذ بداية يونيو.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة يوم الإثنين بواقع 89 حالة عن إحصاء يوم الأحد، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بمتوسط الإصابات اليومية خلال الأيام السبعة الأخيرة البالغ 483 حالة، ويقل أيضاً عن المتوسط اليومي البالغ 409 إصابات منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجع عدد المرضى بالمستشفيات 130 حالة إلى 9693، وانخفض أيضاً عدد المسجلين بوحدات الرعاية المركزة 14 حالة إلى 701.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:45 AM

فرنسا تسجل 23 وفاة و373 إصابة بفيروس كورونا

متوسط الوفيات 22 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فرنسا 373 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و23 وفاة يوم الإثنين، وذلك تماشياً مع المتوسط الأسبوعي هذ الشهر الذي أظهر تراجعاً كبيراً مقارنة بذروة تفشي الوباء.

وبلغ متوسط الوفيات في فرنسا 22 حالة يومياً خلال الأيام السبعة الأخيرة و33 حالة منذ بداية يونيو.

ويزيد عدد الإصابات المؤكدة يوم الإثنين بواقع 89 حالة عن إحصاء يوم الأحد، لكنه لا يزال منخفضاً مقارنة بمتوسط الإصابات اليومية خلال الأيام السبعة الأخيرة البالغ 483 حالة، ويقل أيضاً عن المتوسط اليومي البالغ 409 إصابات منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجع عدد المرضى بالمستشفيات 130 حالة إلى 9693، وانخفض أيضاً عدد المسجلين بوحدات الرعاية المركزة 14 حالة إلى 701.

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