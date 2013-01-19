في مفاجأة جديدة.. "القيصومة" يقصي "الفتح" من مسابقة كأس الملك

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي القيصومة لدور الستة عشر من مسابقة كأس الملك، بعد فوزه على نظيره الفتح بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على أرض ملعب القيصومة، سجل الهدف الأول للقيصومة اللاعب "سلامي" بعد مضي 22 دقيقة من صافرة انطلاقة المواجهة، وجاء الهدف الثاني عبر اللاعب يوسف شيبان عند الدقيقة 30، وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الأول سجل القيصومة هدف تأكيد العبور عبر محمد السهلي لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

بدأ الشوط الثاني واستمر تفوق أصحاب الضيافة على كل مجريات المواجهة بعد النتيجة الكبيرة التي انتهى عليها الشوط الأول، حتى أطلق حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة بتأهل القيصومة للدور القادم وخروج الفتح من المسابقة.